第28屆台灣精品獎頒獎典禮今登場　共240家企業獲獎

▲(前排由左至右)外貿協會秘書長葉明水、台灣精品獎選拔召集人賴東明、經濟部次長林全能。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

由經濟部指導、國際貿易局及外貿協會共同主辦、有臺灣產業界奧斯卡獎之稱的「台灣精品獎」今（27）日在南港展覽館二館舉辦第28屆頒獎典禮，除揭曉台灣精品最高榮譽金銀質獎得獎名單，同時表揚台灣精品得獎企業，更首度盛大展出418件得獎產品，並辦理全球通路商暨品牌代理商洽談會，即時服務得獎企業。

貿協指出，從今年「解決方案」產品獲獎比例高達22%，體現結合AIoT（人工智慧物聯網）應用儼然已成產業趨勢，並已成功運用於醫療及機械等領域。本屆頒獎典禮由中華民國副總統陳建仁、經濟部次長林全能、國際貿易局副局長李冠志及外貿協會董事長黃志芳親臨現場為得獎企業祝賀，更有多位駐華使節亦前來參與這場臺灣產業界的盛會。

請繼續往下閱讀...

陳建仁表示，臺灣持續在「創新能力」上與德國、美國、瑞士同列為全球四大創新國，象徵我國創新實力已在國際舞臺上占有一席之地。這也是在座企業共同努力的成果。

而黃志芳董事長則提到，在科技變化快速的時代，期許每家公司都可以是科技公司，將產品注入數位元素，進行產業升級。而台灣精品推廣方式多元，期待獲獎企業加入台灣精品的行列，一同將臺灣創新科技推廣到全球，讓全球都感受到來自臺灣的技術所帶來優質及便利生活，如同台灣精品slogan：「創新臺灣、精彩世界」。

▼外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

今年共有240家企業的418件產品獲得台灣精品獎，其中僅有不到3%的產品得以入圍角逐金銀質獎，30件金銀質獎得獎產品代表臺灣產業創新價值的縮影，涵蓋了資通訊、醫療器材、智慧機械、健身器材與交通運輸等。

貿協轉述，得獎常勝軍、同時也是臺灣精密零組件龍頭上銀科技表示：「得獎猶如一盞明燈，引領研發同仁有堅持下去的動力，我們以能成為台灣精品中的精品感到十分驕傲」；首次獲獎的英霸聲學科技股份有限公司表示：「台灣精品獎標章，讓台灣的新創聲學品牌也能擁有一席之地」，可見台灣精品獎標章成為消費者心中的品質保證、選擇指標，相信日後台灣精品獎與其專屬之標章於國際上的影響力將與日俱增，透過台灣精品的多元產品，具體展現「創新臺灣，精彩世界」。

除了金銀質獎外，結合AIoT運用於醫療及機械等領域的產品表現相當亮眼，包括智慧眼鏡能將手術路徑直接呈現醫師眼前，醫師便能直覺化動刀，且能雲端運算及儲存手術影像，達成智慧醫療。

此外，為因應現代人忙碌生活，台灣精品企業洞察需求，推出能達成便利及質感生活的產品，如省去人工抄表的智慧水表、智能手沖咖啡機；在智慧零售方面，智能觸控互動魔鏡系統提升民眾購物體驗。而隨著民眾環保意識抬頭及政府對循環經濟的重視，綠色產品推陳出新，如可自然分解且兼顧使用安全的甘蔗吸管、可自動偵測亮度進行開關太陽能地磚燈等。

貿協說，面對全球化的競爭壓力及更自由、透明化的市場與快速變動的網路貿易，將以提升國際行銷能力角度切入，透過國際講師分享新知，讓臺灣產業可以了解更多國際行銷以及產品設計的趨勢，並隨時提供最即時、有效的服務。