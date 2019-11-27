AirPods Pro需求旺盛　外媒：蘋果要求陸廠增產一倍

▲蘋果無線藍牙耳機AirPods及AirPods Pro買氣暢旺。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

近來蘋果無線藍牙耳機AirPods及AirPods Pro買氣暢旺，據外媒引述消息人士報導，蘋果已向供應鏈發出通知，要求代工廠立訊精密（Luxshare-ICT）將AirPods Pro產量提高一倍至每月200萬副，也希望立訊與另一陸廠歌爾（GoerTek）的越南廠增產較平價的AirPods。

日經新聞報導，即便中美雙方仍處於貿易爭端中，但與華府希望削弱中方技術能力的願景背道而馳，蘋果此舉仍傳達了來自科技行業的不同願景。陸廠不僅能滿足突然增加的產量需求，同時也能保持嚴格的品質控制。

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一名之情人士說：「由於需求旺盛，蘋果已將AirPods Pro每月訂單從原先的100萬副增加至至少200萬副。」無線藍牙耳機目前是蘋果銷量增長最快的產品之一，蘋果已要求立訊及歌爾擴大生產AirPods，以滿足不斷增長的需求，報導指出，此消息對台灣的蘋果代工廠來說是一大打擊，如台灣的富士康、廣達及英業達。

GF證券資深技術分析師Jeff Pu表示，未來AirPods產品的銷售可能將與iPhone比肩，年銷量達2億副。」他預估蘋果將於2020年銷售8000萬副無線耳機。彭博上周報導也預測，由於AirPods Pro的普及，蘋果無線耳機今年的出貨量可能將達6000萬副。

消息人士表示：「在這種情況下，蘋果將嶄新的高階商品交由陸廠代工，意味著該代工廠確實能夠滿足蘋果對質量及效率的嚴格要求。」蘋果供應商的一名高管也透露，立訊以「狼性」文化著稱，重視進取心，「他們的團隊還很年輕，且動作很快，」即便其他廠表現同樣優異，但作為一匹需迅速適應快速變化的環境的狼，他們更好鬥。

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