　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

標金、建置成本高　徐旭東：對5G又愛又恨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼遠傳電信董事長徐旭東。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳電信董事長徐旭東。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信董事長徐旭東今（27）日參加「5G進擊，數位升級」論壇，他在會中表示，對於5G可說是「又愛又恨」，「恨」的是5G無論是頻譜標金，或是建置成本都相當高昂，但又「愛」5G能夠替自家集團旗下產業提高競爭力。

徐旭東指出，台灣5G頻譜標金「實在太不可思議」，現在已來到440億元，且有部分業者認為，標金最終會飆到600億元以上；除此之外，5G並不是標下頻譜就可以了，後續還要添購相關設備等，所費不貲。

請繼續往下閱讀...

話說雖此，徐旭東仍「深愛」著5G，因為5G技術往後可以延伸到AI等技術當中，因為若是要完整AI建構，必須要收集大量的資料，以形成大數據，再進一步數位化之後，方能讓AI加以應用；而AI則是可以導入到各個產業當中進行分析。

徐旭東更以自家商場為例，他解釋，遠東旗下百貨公司即可以利用AI技術，分析每日人流、消費者喜好、購物習慣，以及百貨人員的工作效率等。

5G相關花費高昂，徐旭東也給了遠傳一項目標，那就是要在兩年後開始回本；遠傳總經理井琪表示，台灣5G預計在明年下半年開始商轉，董事長定下了兩年後就要開始回本的目標。

至於消費者最關心的資費方面，井琪指出，5G資費可能不會循4G的「499吃到飽」模式，而是會參考國外目前已商轉的國家定價，來找出訂價與商業模式。

ET快訊
年奪3萬人命！心因性猝死藏「6大警訊」　這些人更要當心
節目付60萬逼高以翔夜跑送命！網一片心痛轟「別錄了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

AirPods Pro需求旺盛　外媒：蘋果要求陸廠增產一倍

台指期正價差縮小　分析師：外資放假去...盤勢偏多震盪

標金、建置成本高　徐旭東：對5G又愛又恨

經濟部國貿局推紡織品整合行銷計畫　締造逾7,500萬美元商機

聯合再生現金增資1.5億股　每股發行價6.52元

萬人瘋淨灘、垃圾沒變少　花旗銀攜手RE-THINK用桌遊推環境教育

景氣領第10顆黃藍燈　國發會：5燈號呈藍燈

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶攻東南亞旅遊商機

投資哈爾濱銀行被接管？　富邦金澄清：大陸布局穩健

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

AirPods Pro需求旺盛　外媒：蘋果要求陸廠增產一倍

台指期正價差縮小　分析師：外資放假去...盤勢偏多震盪

標金、建置成本高　徐旭東：對5G又愛又恨

經濟部國貿局推紡織品整合行銷計畫　締造逾7,500萬美元商機

聯合再生現金增資1.5億股　每股發行價6.52元

萬人瘋淨灘、垃圾沒變少　花旗銀攜手RE-THINK用桌遊推環境教育

景氣領第10顆黃藍燈　國發會：5燈號呈藍燈

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶攻東南亞旅遊商機

投資哈爾濱銀行被接管？　富邦金澄清：大陸布局穩健

跟宋楚瑜密商拉下韓國瑜？　蔡英文：很久沒看到他更不會跟他討論

吃了上火！醫揭進補「5種人先忍耐」少吃...當心痘痘爆整臉

鼎王麻辣鍋等11家人氣品牌參與　美國牛肉火鍋嘉年華開跑

新光三越站前周年慶壓軸登場　美妝特惠組禮券加碼、首賣家電就搶這波！

東尼大木被控性侵反擊：被扣上罪名！　還原「下跪謝罪」真相逆轉

陳偉殷「不完全關機」訓練　棒球營練投維持手感

陸戰隊阿兵哥硬上乾妹　她傳訊閨蜜「不想活著」燒炭亡...法官重判12年10月

60歲退休至少要準備800萬元！專家曝3大原則「專款專用」…分紅保單近年更熱銷

反滲透法公聽會28日登場　國民黨推派吳育昇、陳以信出席

中職／擴編選秀保護近50人　葉君璋坦言難挑好手

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

影／退休金不能只靠勞保勞退　定期定額威力不容小覷

獨家／總統投票日與日盛金尾牙撞期！　公司決定不辦聯合尾牙

遠見／30年黃金新機會來了？

公股銀行看好台股　一銀、華銀加碼台股

金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

你中獎了？　兌獎地點大改變

翁啟惠出任生策會長　接棒張善政

評歷任總統　葉萬安：一代不如一代

更多熱門

相關新聞

蔡力行：明年導入6奈米

蔡力行：明年導入6奈米

聯發科今（26）日於深圳發表全球第一顆5G單晶片，採用的是台積電7奈米製程，剛轉戰業務的台積電資深副總何麗梅也到場為聯發科站台，顯示聯發科與台積電合作密切。聯發科執行長蔡力行表示，聯發科是7奈米的第一個使用者，且天璣1000把7奈米的技術能力發揮得非常好。

蔡力行：聯發科英特爾合作一拍即合

蔡力行：聯發科英特爾合作一拍即合

聯發科發布首顆5G晶片天璣1000

聯發科發布首顆5G晶片天璣1000

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

聯發科攜英特爾2021年推5G筆電

聯發科攜英特爾2021年推5G筆電

關鍵字：

遠傳電信徐旭東5G井琪

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！怒：拿命開玩笑

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面