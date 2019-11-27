標金、建置成本高　徐旭東：對5G又愛又恨

▲遠傳電信董事長徐旭東。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信董事長徐旭東今（27）日參加「5G進擊，數位升級」論壇，他在會中表示，對於5G可說是「又愛又恨」，「恨」的是5G無論是頻譜標金，或是建置成本都相當高昂，但又「愛」5G能夠替自家集團旗下產業提高競爭力。

徐旭東指出，台灣5G頻譜標金「實在太不可思議」，現在已來到440億元，且有部分業者認為，標金最終會飆到600億元以上；除此之外，5G並不是標下頻譜就可以了，後續還要添購相關設備等，所費不貲。

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話說雖此，徐旭東仍「深愛」著5G，因為5G技術往後可以延伸到AI等技術當中，因為若是要完整AI建構，必須要收集大量的資料，以形成大數據，再進一步數位化之後，方能讓AI加以應用；而AI則是可以導入到各個產業當中進行分析。

徐旭東更以自家商場為例，他解釋，遠東旗下百貨公司即可以利用AI技術，分析每日人流、消費者喜好、購物習慣，以及百貨人員的工作效率等。

5G相關花費高昂，徐旭東也給了遠傳一項目標，那就是要在兩年後開始回本；遠傳總經理井琪表示，台灣5G預計在明年下半年開始商轉，董事長定下了兩年後就要開始回本的目標。

至於消費者最關心的資費方面，井琪指出，5G資費可能不會循4G的「499吃到飽」模式，而是會參考國外目前已商轉的國家定價，來找出訂價與商業模式。