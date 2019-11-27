台指期正價差縮小　分析師：外資放假去...盤勢偏多震盪

▲台指期27日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（27）日開盤下跌5點，來到11,613點，但終場以11,647點作收，上漲29點，與現貨相較，逆價差0.46點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，今天台指期的正價差縮小，主要是台股昨天最後一盤下殺40點，期貨昨天已經預先反映了價差，但這也不代表指數接下來就會大漲，未來兩天應該還是呈現偏多震盪。

王榮旭表示，明天行情應該會是偏多，因為MSCI調降台股權重，但外資昨天在台指期買了3000口，今天又買了1500口，這兩天就買了4500口，這也意味著外資可能會在感恩節假期結束後，再回過頭來買高台股，美股已經衝高了，這也反映著中美貿易戰有可能正向發展，如果確定中美雙方簽署後，台幣跟人民幣一定會上漲，且從目前的幣值來看的確已經到達一定的高點，這樣外資就會非常大的機率流入台股，這樣看來12月的行情就比較值得期待。

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另外，王榮旭更說，從個股的部分來看，近幾天量能比較萎縮，所以個人也比較不期待大盤的量能會有大漲的情況出現，且明後兩天外資又遇到感恩節假期，量能應該會有進一步的萎縮，量縮的情況下，指數衝高後，通常都會拉回，總言之接下來兩天的指數應該是偏多震盪的盤勢。