快訊／德州化學工廠爆炸！橘紅火光直衝天際　警消搶救中

▲美國德州化學工廠爆炸。（圖／翻攝自推特／Covensure Brokerage）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州東南部一間化學工廠在當地時間27日凌晨1點左右發生爆炸，火焰與濃煙直衝天際，數英里外都能看見天空被橘紅色火光照亮。目前僅傳出有2人受傷送醫，當地警方也緊急撤離了化工廠半英里以外的居民。

BREAKING: Giant fireball erupts over city after explosion rocks 'chemical plant' https://t.co/0fO1YhztEo pic.twitter.com/3rzOKIWnE1 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 27, 2019

《路透社》指出，德州知名化工企業TPC Group Inc位在內奇斯港（Port Neches）的化工廠，在27日凌晨發生爆炸，大量火焰與濃煙不斷竄出，橘紅色的火光照亮天際，且爆炸當下就連48公里外的住家都能感受到震動。消息人士指出，消防人員正全力控制火勢，但之後又發生了第二起爆炸，目前廠內還在燃燒。

《紐約時報》指出，據傑佛遜郡（Jefferson County）警長辦公室發言人霍姆斯（Crystal Holmes）指出，目前有2人受傷送醫，但不清楚傷勢，也不排除會有更多受傷員工，目前已經疏散了周圍半英里以內的居民。

SO THANKFUL my nieces were not at their father’s home tonight. There’s been a large explosion and fire at a chemical plant in Port Neches, TX.



This is his home. Lots of houses damaged on the area. So far no fatalities reported. pic.twitter.com/ddxK2bc7Nj — Rusty Surette (@KBTXRusty) November 27, 2019

除了化工廠火勢未歇之外，附近住家也受到波及，紛紛在推特上po出住家損毀的照片，警消也正在挨家挨戶搜索，確認是否有人員受困。