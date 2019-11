快訊／德州化學工廠爆炸！橘紅火光直衝天際　警消搶救中

▲美國德州化學工廠爆炸。(圖/翻攝自推特/Covensure Brokerage)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州東南部一間化學工廠在當地時間27日凌晨1點左右發生爆炸,火焰與濃煙直衝天際,數英里外都能看見天空被橘紅色火光照亮。目前僅傳出有2人受傷送醫,當地警方也緊急撤離了化工廠半英里以外的居民。

《路透社》指出,德州知名化工企業TPC Group Inc位在內奇斯港(Port Neches)的化工廠,在27日凌晨發生爆炸,大量火焰與濃煙不斷竄出,橘紅色的火光照亮天際,且爆炸當下就連48公里外的住家都能感受到震動。消息人士指出,消防人員正全力控制火勢,但之後又發生了第二起爆炸,目前廠內還在燃燒。

《紐約時報》指出,據傑佛遜郡(Jefferson County)警長辦公室發言人霍姆斯(Crystal Holmes)指出,目前有2人受傷送醫,但不清楚傷勢,也不排除會有更多受傷員工,目前已經疏散了周圍半英里以內的居民。

SO THANKFUL my nieces were not at their father’s home tonight. There’s been a large explosion and fire at a chemical plant in Port Neches, TX.



This is his home. Lots of houses damaged on the area. So far no fatalities reported. pic.twitter.com/ddxK2bc7Nj