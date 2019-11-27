萬人瘋淨灘、垃圾沒變少　花旗銀攜手RE-THINK用桌遊推環境教育

▲調查顯示，近7成民眾曾參與環保淨灘活動，但高達9成民眾每天都會產生一次性塑膠垃圾。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

萬人瘋淨灘，垃圾卻沒有變少。花旗（台灣）銀行攜手RE-THINK、RC文化藝術基金會從源頭教育著手，今年跑遍全國14縣市的中小學，將海洋廢棄物圖鑑網站結合桌遊，串聯成創新環境教育，讓環保教育深入校園。

根據花旗（台灣）銀行與RE-THINK台灣重新思考環境教育協會問卷調查指出，近7成民眾曾參與環保淨灘活動，但高達9成民眾每天都會產生一次性塑膠垃圾，平均每人每天製造3種一次性塑膠垃圾。

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調查也發現，已在限塑行列的塑膠袋更高居榜首，其次為紙餐盒、飲料杯、吸管及寶特瓶；儘管寶特瓶雖在台灣回收率達95%，卻有超過5成民眾不知道寶特瓶的材質，以及需要450年才能分解。

花旗（台灣）銀行政府事務暨公共事務長潘玲嬌表示，響應政府淨灘政策，更希望環保教育與時俱進。去年首創海廢圖鑑，透過新世代的創意點子，讓環保教育能夠抓住網路原住民的眼球，今年更是透過寓教於樂的桌遊，讓環境教育能夠潛移默化到台灣下一代，為這塊土地的永續發展盡一份心力。

2018年上線的「海廢圖鑑」是RE-THINK攜手花旗銀行、RC文化藝術基金會第一個環境教育實驗，以創新方式將海洋廢棄物彙整為怪物圖鑑。今年RE-THINK與花旗銀行更整合虛實，從24萬人次瀏覽的線上推廣到線下超過4,000名師生的共同參與，走訪全台30所中小學，推動創意環境教育課程，將海洋帶進教室。

RE-THINK創辦人黃之揚指出，2020年將推出「回收大百科」，預計延續「海廢圖鑑」的創新手法，串連公部門、企業、回收業者與使用者體驗顧問，彙整台灣複雜回收資訊，讓民眾了解如何正確分類、材質等的基本認知、後續再利用，希望降低垃圾處理問題、提升民眾的回收率。