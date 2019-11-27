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經濟部國貿局推紡織品整合行銷計畫　締造逾7,500萬美元商機

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▲▼ 108年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」成果發表。由左至右為：紡拓會副秘書長楊曉琴、安候永續發展顧問董事總經理黃正忠、國際貿易局組長張淑逸、紡拓會秘書長黃偉基、富泰副總經理張能進、大統總經理葉柏亮、聚陽資深經理呂少傑。（圖／紡拓會提供）

▲ 108年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」成果發表。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

經濟部國際貿易局委託紡拓會執行的108年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，於昨（26）日發表成果。除由紡拓會專案執行團隊說明計畫成果及現場靜態展示受輔導廠商執行計畫成果外，也分別由大統新創、富泰企業及聚陽實業等3家受輔導廠商親自分享寶貴的行銷經驗。

此外，同場並舉辦展覽形象區行銷數據分析成果應用分享會，以及因應紡織產業永續環保的國際趨勢，邀請安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠就「2020後不被品牌綁架的紡織永續尖兵」主題發表演說。

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「紡織品整合行銷與商機開發計畫」三大計畫主軸包含「國際行銷諮詢與服務」、「客製化行銷輔導措施」與「整合行銷與商機開發」。在歐美及新南向市場規劃多項拓銷活動，包括：組團赴海外door-to-door拓銷、邀請國際買主來台辦理採購洽談會、組織業者赴新興市場辦理通路布建與參訪，以及於國際重要紡織展進行聯合推廣及辦理新產品發表會等，預估創造商機逾7,500萬美元。

本年度入選本計畫「客製化行銷輔導措施」的受輔導廠商，包括大統新創、友良高科技、佳和實業、佳紡國際、宜新實業、南良實業、南緯實業、展頌公司、崇躍實業、富泰企業、翔定興業、詠祥紡織、集盛實業、聚陽實業、黛莉公司等15家業者，在計畫協助下，於行銷方式及企業形象都有創新作法及斬獲。

▲▼ 大統總經理葉柏亮,108年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」成果發表。（圖／紡拓會提供）

▲ 大統總經理葉柏亮。（圖／紡拓會提供）

紡拓會將本期程3年度受輔導廠商的計畫執行心得及行銷經驗彙整編撰出版「紡織品整合行銷與商機開發計畫106-108年度成果彙編」，內容涵括了3年間本計畫的拓銷成果，以及所有受輔導廠商的計畫簡介；此外，並特別邀請大統新創總經理葉柏亮、佳和實業執行副總經理翁偉翔、翔定興業總經理林瑞峰、詠祥紡織總經理劉大立，以及聚陽實業資深經理呂少傑接受專訪分享公司經營理念、執行本計畫的心得，以及行銷實務經驗，受訪廠商並一致對於政府持續對紡織業推動該項計畫表達高度的肯定與支持。

▲▼ 聚陽資深經理呂少傑,108年度「紡織品整合行銷與商機開發計畫」成果發表。（圖／紡拓會提供）

▲ 聚陽資深經理呂少傑。（圖／紡拓會提供）

紡拓會表示，為持續促進我國優勢紡織品在國際市場上之佔有率，並配合政府「新南向政策」持續進行新興市場開發，歡迎有興趣的業者屆時依照公告規定踴躍提案申請本計畫109年度客製化行銷輔導，相關資訊可至計畫官網查詢。

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