▲希臘克里特島外海發生規模6.0地震。(圖/翻攝自USGS)

記者丁維瑀/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)數據,希臘克里特島(Crete)西北方海域當地時間27日上午發生規模6.0地震,震源深度71.8公里。目前尚未傳出重大建築物毀損與其他災情。

克里特島(Crete)西北部海域27日上午9時23分發生規模6.0地震,目前尚未有官方傷亡消息。希臘鄰國阿爾巴尼亞26日才發生規模6.4地震,《美聯社》報導,至少25人喪生。

據了解,多所大學與其他建築都已撤離內部人員,還有目擊者表示房屋劇烈晃動。

BREAKING: Magnitude 6.0 earthquake has occurred off the coast of the Greek island of Crete, USGS reports.