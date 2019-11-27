景氣領第10顆黃藍燈　國發會：5燈號呈藍燈

▲國發會公布10月景氣燈號，續呈黃藍燈。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（27）日公布了10月景氣燈號，綜合判斷分數為18分，較9月減少了1分、燈號續呈黃藍燈，這是今年以來的第10顆；雖然景氣領先、同時指標續呈上升，但是影響未來景氣的不確定變數仍多，需要密切關注後續發展。在9個構成項目中，有5項燈號呈現藍燈，不過當中值得注意的是，股價指數由先前的黃藍燈轉呈黃紅燈。

根據國發會所公布的9個構成項目燈號表現中可以看到，工業生產指數、非農業部門就業人數、海關出口值、製造業銷售量指數，以及製造業營業氣候測驗點等5個項目呈現低迷的藍燈；其中工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點等3個項目由上個月的黃藍燈轉呈藍燈。

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對此，國發會經濟發展處長吳明蕙指出，影響經濟表現的最大因素仍是中美貿易戰，因為雙方目前還沒有提出書面協議，讓經濟不確定性提高；如果貿易戰能夠塵埃落定，對於全球景氣來說會比較好。

不過10月的「藍燈」變多，免不了讓人覺得景氣是不是開始走下坡？對此，吳明蕙認為，目前沒有這樣的趨勢，整體景氣雖然無法說是熱絡，但是經濟仍維持在穩定狀態。

就目前為止，領先指標已有幾十個月的指數上揚，累積增幅為2.33%，吳明蕙表示，雖然領先指標一直都呈現上揚，不過累計增幅不多；而同時指標則是呈現連續六個月上升，累計增幅為1.37%。