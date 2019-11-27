台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶攻東南亞旅遊商機

▲長榮航空為優化機隊持續引進波音787夢幻客機，今年再度獲得AirlineRatings.com評選為全球最佳航空公司第八名之肯定。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今(27)日宣布，自2020年4月2日開闢台北-普吉島航線，提供每週三班的飛航服務，為台灣唯一直飛普吉島的航空公司，由台北出發前往普吉島往返時間將可大幅節省至少6個小時以上，無論背包客個人旅遊或是旅行社的團體行程安排，均可更為彈性，持續搶攻東南亞旅遊商機。

長榮航空表示：普吉島是世界知名的度假勝地之一，台北-普吉島航線飛航後，飛往東南亞的城市將達到13個航點，每週提供145班的服務，將以空中巴士A330-200機型飛航，機上配置有24個商務艙、228個經濟艙，共252個座位數。

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為慶賀台北-普吉島開航，長榮航提供個人機票的優惠方案，往返台北-普吉島最低只要新台幣7,400元起(未稅)；同時也將與旅行業者共同包裝5天4夜及6天5夜的各式團體行程，預期將會掀起一股前往泰國海島度假的風潮。

展望後市，法人預估在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，長榮航空可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，力拚全年獲利可期。

依據財報，長榮航空今年第3季稅後純益為12.71億元，雖然仍較去年同期腰斬，但比起第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍；單季每股獲利0.26元，與第二季只有0.01元相比，獲利已大幅改善。

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