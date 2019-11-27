CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文今（27）日表示，目前在接受國產化審查的4家風電開發商中，CIP是全台唯一已經完成各項合約簽署的廠商，再加上彰芳暨西島風場、功率轉換模組（PCM）組裝線、葉片廠、機艙組裝廠，國產化比例達全球最高，投資金額遠遠超過300億元。

許乃文今日特別分享CIP在台灣離岸風電國產化的多項成績，包含這兩個月CIP已經完成多項國產化合約的最終簽署，再加上CIP彰芳暨西島風場的產業關聯方案，所包含的超過80家本土廠商，若再加上納入的下游本土產業鏈則影響將更為廣泛。

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許乃文分享，CIP在水下基礎方面，彰芳暨西島風場整場600MW的三腳套管式水下基礎62座全數下單給世紀風電，合約金額高達165億元，成為台灣離岸風電史上單筆最大的本土訂單；基樁方面則是全數下單俊鼎工程及世紀風電，總額超過50億元，成為全台唯一整場100%採購本土基樁的廠商。

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）風機與水下基礎。（圖／CIP提供）

至於風機運輸暨安裝工程方面，許乃文表示，CIP與台船環海已完成最終合約簽署，相較政府要求的2024年，預計可望提前3年在2021年落實風機運輸與安裝國產化，規模更是直接使用600MW，高出政府原先規定目標400MW的12倍。

水下基礎運輸暨安裝工程方面，許乃文表示，CIP與伯威海事已完成最終合約簽署，同樣相較政府要求的2023年，預計可望提前2年在2021年落實國產化，規模比政府規定的多100MW，並促成荷蘭百年海工大廠皇家Boskalis與台灣樺棋營造合資成立伯威海事。

陸上變電站方面，許乃文表示，原本政府國產化的要求是要達到3項零組件，但是CIP以統包的方式整場下單，將設計、採購及建造皆委託給東元電機，因此不僅落實國產化，更是遠遠超過政府要求的條件。

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）風機與水下基礎。（圖／CIP提供）

風力發電機方面，許乃文宣布將攜手中鋼，以業主的身份共同建置全球最大的機艙組裝廠，目前已展開選址作業，預計台北港或台中港都是選項港口，最快會在年底確認，屆時將會建置組裝能量達9MW的平台，並強調顛覆業界慣例，就是為了展現國產化的誠意。

此外，許乃文表示，風機廠MHI Vestas預計將在組裝廠建置全台唯一的功率轉換模組（PCM）組裝產線，也是PCM組裝首次在歐洲以外的國家落實，而且位在風機塔架底段的PCM模組約17公尺高，內含超過7000個零組件，其中電纜線、不斷電系統、變壓器、扣件、配電盤等5樣關鍵零組件皆來自台灣，總計國產化零組件比例超過一半以上，創全台唯一的案例。

同時，許乃文宣布CIP也將與本土葉片風機廠天力合作，在台建置風機葉片製造廠，並為亞洲唯一的葉片廠，而且由MHI Vestas負責葉片製具技術，投資金額預計超過7億元，並透露鋼構國產化金額也高達215億元，整體在國產化的投資金額就遠遠超過300億元。