　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文。（圖／記者姚惠茹攝）

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文今（27）日表示，目前在接受國產化審查的4家風電開發商中，CIP是全台唯一已經完成各項合約簽署的廠商，再加上彰芳暨西島風場、功率轉換模組（PCM）組裝線、葉片廠、機艙組裝廠，國產化比例達全球最高，投資金額遠遠超過300億元。

許乃文今日特別分享CIP在台灣離岸風電國產化的多項成績，包含這兩個月CIP已經完成多項國產化合約的最終簽署，再加上CIP彰芳暨西島風場的產業關聯方案，所包含的超過80家本土廠商，若再加上納入的下游本土產業鏈則影響將更為廣泛。

請繼續往下閱讀...

許乃文分享，CIP在水下基礎方面，彰芳暨西島風場整場600MW的三腳套管式水下基礎62座全數下單給世紀風電，合約金額高達165億元，成為台灣離岸風電史上單筆最大的本土訂單；基樁方面則是全數下單俊鼎工程及世紀風電，總額超過50億元，成為全台唯一整場100%採購本土基樁的廠商。

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）風機與水下基礎。（圖／CIP提供）

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）風機與水下基礎。（圖／CIP提供）

至於風機運輸暨安裝工程方面，許乃文表示，CIP與台船環海已完成最終合約簽署，相較政府要求的2024年，預計可望提前3年在2021年落實風機運輸與安裝國產化，規模更是直接使用600MW，高出政府原先規定目標400MW的12倍。

水下基礎運輸暨安裝工程方面，許乃文表示，CIP與伯威海事已完成最終合約簽署，同樣相較政府要求的2023年，預計可望提前2年在2021年落實國產化，規模比政府規定的多100MW，並促成荷蘭百年海工大廠皇家Boskalis與台灣樺棋營造合資成立伯威海事。

陸上變電站方面，許乃文表示，原本政府國產化的要求是要達到3項零組件，但是CIP以統包的方式整場下單，將設計、採購及建造皆委託給東元電機，因此不僅落實國產化，更是遠遠超過政府要求的條件。

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）風機與水下基礎。（圖／CIP提供）

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）風機與水下基礎。（圖／CIP提供）

風力發電機方面，許乃文宣布將攜手中鋼，以業主的身份共同建置全球最大的機艙組裝廠，目前已展開選址作業，預計台北港或台中港都是選項港口，最快會在年底確認，屆時將會建置組裝能量達9MW的平台，並強調顛覆業界慣例，就是為了展現國產化的誠意。

此外，許乃文表示，風機廠MHI Vestas預計將在組裝廠建置全台唯一的功率轉換模組（PCM）組裝產線，也是PCM組裝首次在歐洲以外的國家落實，而且位在風機塔架底段的PCM模組約17公尺高，內含超過7000個零組件，其中電纜線、不斷電系統、變壓器、扣件、配電盤等5樣關鍵零組件皆來自台灣，總計國產化零組件比例超過一半以上，創全台唯一的案例。

同時，許乃文宣布CIP也將與本土葉片風機廠天力合作，在台建置風機葉片製造廠，並為亞洲唯一的葉片廠，而且由MHI Vestas負責葉片製具技術，投資金額預計超過7億元，並透露鋼構國產化金額也高達215億元，整體在國產化的投資金額就遠遠超過300億元。

ET快訊
6.5吋要掰了！韓媒爆iPhone 12「史上螢幕最大」具2
快訊／桃園運鈔車遭搶！保全超商補鈔　劫匪現身連轟2槍
Gogoro聯盟最美新成員！PGO電動機車「Ur1」價格曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

景氣領第10顆黃藍燈　國發會：5燈號呈藍燈

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶攻東南亞旅遊商機

投資哈爾濱銀行被接管？　富邦金澄清：大陸布局穩健

大陸發行離岸美元債券　連3年募集這次規模達60億

中租迪和60億元聯貸案到手　陳鳳龍：擴大投資太陽能電廠

電子三雄帶頭衝！台股收盤上漲70點　三大法人合計買超46.4億

台微體關節炎長效止痛藥物三期　「EXCELLENCE臨床樞紐試驗」啟動收案

MSCI納入A股因子升至20%　再升A股權重先解決四大問題

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

景氣領第10顆黃藍燈　國發會：5燈號呈藍燈

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶攻東南亞旅遊商機

投資哈爾濱銀行被接管？　富邦金澄清：大陸布局穩健

大陸發行離岸美元債券　連3年募集這次規模達60億

中租迪和60億元聯貸案到手　陳鳳龍：擴大投資太陽能電廠

電子三雄帶頭衝！台股收盤上漲70點　三大法人合計買超46.4億

台微體關節炎長效止痛藥物三期　「EXCELLENCE臨床樞紐試驗」啟動收案

MSCI納入A股因子升至20%　再升A股權重先解決四大問題

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

中職／味全龍擴編確定挑4人　選秀「投捕」優先

世界青少年國標舞錦標賽30日登場　劉真到場助威10歲小選手

希臘克里特島外海發生規模6.0地震　鄰國阿爾巴尼亞強震才奪25命

白柴小眼睛超無辜　4年後「長成大哥臉」用鼻孔看人超霸氣

陌生男性從頂樓爬下來！她返家「撞見露台遭入侵」　爬牆哥神回：我來修管線

高以翔猝逝… 台製作人曝《追我吧》半夜錄影最大缺失！

苗栗西湖鄉首間「小七」明試營運　鄉民：終於把你盼來了！

冬盟／藤田學教練建議　蔡齊哲修正動作投球更舒服

最強新秀倒下　灰熊莫蘭特背傷恐缺陣

目睹高以翔心跳停止…黃景瑜情緒崩潰！　緊急宣布生日直播取消

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

影／退休金不能只靠勞保勞退　定期定額威力不容小覷

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

獨家／總統投票日與日盛金尾牙撞期！　公司決定不辦聯合尾牙

遠見／30年黃金新機會來了？

公股銀行看好台股　一銀、華銀加碼台股

金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬

你中獎了？　兌獎地點大改變

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

翁啟惠出任生策會長　接棒張善政

評歷任總統　葉萬安：一代不如一代

更多熱門

相關新聞

鐵研中心動土！計畫經費近42億元

鐵研中心動土！計畫經費近42億元

為提升我國軌道技術研發與檢測能力、促進系統安全，立法院於10月29日三讀通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例」。交通部鐵道局指出，鐵研中心土建工程今日開工，該計畫經費41.76億元，預計明（2020）年底完成第一階段工程，供營運機構進駐。

高鐵列車外觀噴漆塗料國產化

高鐵列車外觀噴漆塗料國產化

盼盡早公布離岸風電第3階段開發　安能亞太提出三大目標

盼盡早公布離岸風電第3階段開發　安能亞太提出三大目標

離岸風電正夯　經部：10年10GW預期價格將低於平均售電價格

離岸風電正夯　經部：10年10GW預期價格將低於平均售電價格

台灣首座商業離岸風場啟用！　總統蔡英文喊出下一個10年達成10GW新目標

台灣首座商業離岸風場啟用！　總統蔡英文喊出下一個10年達成10GW新目標

關鍵字：

CIP哥本哈根基金離岸風電國產化

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔「才剛做身體檢查」！9度低溫跑步猝死

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面