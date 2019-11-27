投資哈爾濱銀行被接管？　富邦金澄清：大陸布局穩健

▲富邦金澄清，哈爾濱銀行並非被大陸政府接管，只是股權轉讓，並強調所有大陸分行營運穩健、獲利良好。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

周刊爆出富邦金入股的大陸哈爾濱銀行，遭到當地政府接管，讓近年積極布局大陸市場的富邦深陷泥淖。富邦金今（27）日對此澄清，哈爾濱銀行並非被大陸政府接管，而是股權轉讓，並強調在大陸分行營運穩健、獲利良好。

針對這起周刊報導，富邦金提出2點澄清，首先是富邦人壽投資的哈爾濱銀行最大股東是哈爾濱市政府，其主要經營團隊也都是由哈爾濱市政府指派。

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再者是明天系原來只是哈爾濱銀行的股東之一，哈爾濱銀行並非被大陸政府接管，而是明天系的股權轉讓給哈爾濱市政府相關企業，在大陸政府增加持股後，其營運的穏健度將更佳，而最近哈爾濱銀行股價有些上漲，就是反映這個事實。

近年來積極布局大陸市場，富邦金強調，做為兩岸三地最完整布局的金融平台，富邦金在大陸的銀行布局領先同業，金控100%持股的子公司富邦華一銀行以及持股近20%的廈門銀行均營運穩健，獲利良好；富邦銀行（香港）營運良好，存放款均持續成長，因此對於媒體不專業的偏頗報導，不僅造成外界誤解，也嚴重影響富邦金控品牌聲譽，對此深表遺憾。



富邦金進一步指出，2008年富邦金透過富邦銀行（香港）參股廈門銀行，首開台資金融機構參股陸銀的先河，2018年富邦金「截彎取直」直接持股廈門銀行，具有再推升富邦金投資布局及強化資本運用的效益；廈門銀行的最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派，自富邦參股以來，廈門銀行營運績效亮眼，資產品質也良好穩健。

截至今年6月底，廈門銀行總資產達人民幣2,349億元，自2008年起算年複合成長率高達29%；2019年上半年淨利達人民幣7.68億元，年化淨利較2008年增長了6倍多，年複合成長率近21%。

富邦華一銀行今年前3季存、貸餘額皆創歷史新高，較去年同期分別成長達42.1%、26.8%，帶動資產規模大幅提升24%，達人民幣851.47億元；富邦華一銀行前3季稅後淨利較去年同期成長80.2%，主要來自利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加。

富邦銀行（香港）營運良好，存放款均持續成長，放款維持穩健策略。截至今年上半年放款餘額年成長4.7%，資產品質穩健，逾放比降至0.45%，存款溫和年成長4%，持續增加以因應市場流動性。截至今年前9月獲利達新台幣23億元。