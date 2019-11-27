影／目標日期基金夯！　達人：風險分散優勢多、人人都適合

記者陳心怡／台北報導

許多人都想趁早存到自己的退休金，因此，選擇投資報酬率高的投資標的就非常重要了。在《雲端最有錢》節目中，來賓「基金達人」羅際夫提到最近很夯很流行的目標日期基金，而且人人都適合。

羅際夫表示，目標日期基金是以投資人退休的日子，當作目標日期，採用「生命週期資產配置」策略，讓投資組合的風險隨年齡增長而逐漸降低，動態調整股債比重。譬如說年輕人，股票基金的配置占比會較重，因為年輕可以承受的風險較大，而隨著年齡增長，債券基金的比重會隨之增加。

羅際夫還提到，對一般人而言，存退休金的兩個重點是薪資和退休時間，只要這兩個變數越確定，就越適合投資目標日期型基金，而分不清個人投資風險屬性的民眾，目標日期型基金也是相對適合的。

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此外，台股基金今年表現績效也很亮眼，對此，財經專家邱敏寬表示，今年大盤漲了兩成多，但是有65%的公司績效輸大盤，仔細觀察有漲的公司，幾乎都跟5G產業、去美化相關。一般人如果要存退休金，建議千萬不要找高波動的公司存股，而是要找股本夠大，百億以上，每年都能賺50億到200億元的傳統產業，而且在市場中名列前茅。

更重要的是，現金流要夠。如果就產業類別來看的話，邱敏寬認為水泥業、紡織業、食品業、金融業，都有不少適合存股的穩健標的。

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