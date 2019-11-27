女留遺書離家…陳屍山中50多天全爛光　家屬辦後事驚覺「頭不見」

▲ 死者的屍體在懸崖下被發現。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起驚悚案件，一名30多歲女子留下暗示將自殺的遺書後離家出走，與親友斷絕聯繫，50多天後被發現陳屍在一處懸崖下方，遺體卻缺少頭部，疑點重重。

京畿道楊州警察署說明，9月25日獲報東豆川市一名30多歲女子留下遺書後離家。警方隨即展開調查，事發50多天後，本月14日在紺岳山60公尺高的懸崖下方發現女子屍體，腐爛狀況嚴重。

然而，家屬並不知道女子屍體缺少頭部，著手準備後事時才透過醫院人員得知此事，因此向警方抗議。警方再次展開搜索，19日才在當初發現屍體的150公尺外發現女子頭部。

家屬對此相當不滿，指控警方故意隱匿還未找到頭部的事實，就想早早結案。死者父親受訪時透露，前往認屍時警方表示，由於頭部屍體狀況非常驚悚，建議他們不要看，準備喪禮時才發現有問題，要求再次搜索時，警方的態度也很不耐煩。

警方則反駁，找到屍體當時便向死者丈夫說明此事，只要天氣轉好就會繼續進行搜索。且沒有法醫的指揮，警方也不能任意結案。但死者丈夫主張，從來沒聽警方說過屍體有缺失。

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