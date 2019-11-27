中租迪和60億元聯貸案到手　陳鳳龍：擴大投資太陽能電廠

▲中租控股暨中租迪和董事長陳鳳龍（中）與永豐銀行總經理莊銘福（左）、台新銀行執行長林淑真(右)代表簽署合約。（圖／中租提供）



記者紀佳妘／台北報導

中租-KY（5871）旗下中租迪和今（27）日完成60億元聯貸案簽約，中租控股董事長陳鳳龍表示，這筆資金將用於擴大投資太陽能電廠；截至10月底，中租擁有1,641座太陽能電廠，包括與全民共享售電利益的10座「中租•全民電廠」，未來也將持續推出新案。

這次聯貸案由永豐銀行與台新銀行共同主辦，並由永豐擔任額度管理銀行，參加銀行共有9家，原擬聯貸50億元，籌組過程因金融同業踴躍參貸、超額認購達143%，最終貸款金額為60億元，顯示金融同業對中租控股的營運與未來發展，給予高度肯定並支持。

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中租控股擁有豐富的太陽能電廠管理經驗，如今有1,641座太陽能電廠，自2016年起，累計發電量8億度，持續朝向電廠資產規模1,000億元目標前進，同時2017年10月也推出「全民電廠．太陽光電」平台，結合共享經濟與金融科技。

中租指出，「全民電廠．太陽光電」平台由專業團隊負責維護電廠的品質與保養，與全民共享發電售予台電公司20年的收益。截至最新統計，出售片數約6,000片。依台電公司實際電費統計，所有電廠平均收益超越預期。