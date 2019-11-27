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「坂口陽史金心紀念獎」發揮愛心！保德信人壽捐1萬美元　扶助屏東家扶50名學生

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▲保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）（左三）與執行壽險顧問李美玲（左四），捐贈1萬美元幫助屏東家扶關懷青少年。（圖／保德信人壽提供）

▲保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）（左三）與執行壽險顧問李美玲（左四），捐贈1萬美元幫助屏東家扶關懷青少年。（圖／保德信人壽提供）

財經中心／綜合報導

保德信人壽27日舉辦「坂口陽史金心紀念獎」捐贈儀式，捐贈1萬美元予該獎項2019年得主保德信人壽執行壽險顧問李美玲所指定的家扶基金會屏東家扶中心，扶助「助學圓夢，愛傳家扶」50名高中職學生獎助學金。

保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）表示，「坂口陽史金心紀念獎」主要表彰最能代表保德信「壽險顧問精神」（Life Plannership）的業務同仁，即以高標準的道德規範、提供超越客戶期待服務的壽險顧問。其中，該獎項的獎金並非授予獲獎同仁，而是捐贈予獲獎者指定的社福機構或弱勢團體；期望透過獲獎者個人、保德信人壽企業公民的角色及受贈單位三方的共同合作拋磚引玉，達到相乘及擴散效益，號召社會大眾一同關注弱勢議題。

「保德信三個字四個『人』，以人為中心，發揮人間愛家族愛，這是保德信在台近三十年來的從未改變的承諾。」麥尚恩表示，今年獲獎的執行壽險顧問李美玲自2004年加入保德信，15年來始終秉持照顧人、照顧家庭的理念，並以高度的熱忱，將優質的保障帶給她所接觸的每一個家庭及個人；她在壽險工作上的專業能力，充分地在客戶的100%保單持續率中展現。

李美玲成長於屏東，對於家鄉的關愛從不間斷，十餘年來持續捐贈物資、二手衣物到屏東家扶中心，並長期參與認養及捐款贊助孩童平日生活開銷及獎助學金，也積極參與關懷陪伴獨居老人及溫馨送餐等志願服務工作，將小愛轉換為無盡大愛，用心回饋社會。

麥尚恩強調，李美玲傳遞的保德信壽險顧問精神，兼具高尚的品格及專業職能，獲選為2019「坂口陽史金心紀念獎」得主，實至名歸。

李美玲在捐贈儀式中表示，「加入保德信團隊剛好滿15年，我相信擔任壽險顧問是使命也是做對的事情！保險不只是一份保單，而是客戶和家人之間的愛與責任。壽險顧問不只是一份工作，還能影響他人的生命。」適逢加入公司15周年，能在眾多優秀的壽險顧問中脫穎而出，李美玲欣喜之餘，感覺到肩上責任也更重了。

透過自身投身志願服務經驗，李美玲相信，只要克盡一己之力，心靈的成長學習及獲得的成就遠高於實質的金額助益；也因此經過審慎之評估及思考，她指定將獎金捐贈予屏東家扶中心，以獎助學金扶助50名高中職學生。希望藉此獎學金專案中參與服務活動之安排，激發受助學童主動積極之潛在能力，擴展自己的生活視野，部份孩童可發揮自己所學專長，盡己所能，取之於社會，回饋於社會，並從中獲得助人的喜悅。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳表示，每年9月份時，學齡孩童必須繳納學雜費、書籍費和交通費等各項就學開支，對部分家庭來說可能是沉重的壓力及負擔。為了避免有心向學而家裡卻無力負擔費用的孩子錯失受教學習的機會，因此催生了「助學圓夢，愛傳家扶」計畫。

保德信人壽自2002年在台舉辦「坂口陽史金心紀念獎」已17年，創設目的除了紀念保德信國際壽險事業部前總裁坂口陽史先生，表彰其對保德信國際壽險事業的貢獻及其為壽險顧問之絕佳表率外，同時彰顯保德信人壽對於「人間愛、家族愛」的使命感，亦藉此獎勵以客戶利益優先，透過高標準的道德規範、提供超越客戶期待服務的壽險顧問，截至2019年，已捐獻台灣本土公益及社福機構超過10萬美元。

 
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