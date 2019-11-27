摔斷腿只能休假！他閒來無事買彩券試手氣　竟爽中3000萬頭獎

▲ 男子因受傷而買彩券，未料竟中了頭獎。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國馬里蘭州（State of Maryland）一名男子因工作摔斷腿，只能休假在家養傷，因閒來無事便買張彩券試運氣，沒想到卻中了100萬美元（約台幣3000萬元）頭獎，讓他一夕之間變成千萬富翁。

據美國媒體UPI報導，這名55歲男子表示，因為在做技工時不幸摔斷腿，由於不能工作賺錢對他的生計是一大打擊，所以就想，不然來買彩券試試手氣。他一開始先是購入30美元的Mega Bucks刮刮樂，結果在2周內就刮出4張500美元獎金（約台幣1萬5000元）的獎金。

▲ 男子現在認為他摔斷腿是件幸運的事。（圖／達志影像／示意圖）

為了證明自己是不是真的有如此好的運氣，男子在朋友的推薦下，開始嘗試另一款一張20美金的馬克斯百萬富翁遊戲。而當店員想將彩券抽出來的時候，彩券被卡在機器裡面，當時男子還打趣地表示，「這張一定是個大獎，因為它不想被拿出來。」不料男子的預言卻成真了，這張彩券竟中了100萬美元（約台幣3000萬元）的頭獎。

男子表示，「這真是難以置信，我馬上打電話告訴我的母親，告訴她我成為最大的贏家。」男子上班的老闆則詢問他還會不會回去上班，男子也說，「我熱愛我的工作，所以一定還會回去。」他打算用這筆錢買新家，並換一輛全新的車子。