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張善政批蔡政府「用癌發電」　經部反擊：減煤需要努力的汗水不是政治口水

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張善政批蔡政府「用癌發電」　經部反擊：減媒需要努力的汗水不是政治口水

▲經濟部政務次長曾文生（圖中）今（27）日下午召開記者會表示，台電近年持續減煤，近五年中火用煤量已減少將近500萬噸。

記者林淑慧／台北報導

國民黨副總統參選人張善政批評民進黨政府說是用愛發電，實則是用「癌」發電，經濟部政務次長曾文生今（27）日下午召開記者會反擊，台電近年持續減煤，近五年中火用煤量已減少將近500萬噸，但面對中市府的減煤規定一變再變，朝令夕改，令台電無所適從，強調減煤需要努力的汗水而不是政治口水。

台電感嘆，台電的三個減煤措施，卻「真心換絕情」，換來中市府一變再變的三個謬誤，以今日之台中市府，否定過去的台中市府。首先，今日的台中市府推翻過去市府於106年核發許可證時核定的操作條件：「全廠生煤年用量不得超過1600萬噸」以及「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」，違反信賴保護。

請繼續往下閱讀...

台電也指出，第二個謬誤，市府計算減煤四成基準為「實際用煤量」，而非法規一貫的「許可使用量」，此等「獨門暗器」讓人無所適從。第三個謬誤，許可證內條件及數值依法規有10%容許差值，此規定行之有年且全國一體適用，然而中市府卻認為主管機關對中火「放寬」規定。台電不解，中市府為何曲解實情、誤導大眾？

台電表示，行政機關應該依法行政，中市府否定自己在許可證中核定的要求，且近期對於生煤限制用量及期程說改就改，台電公司懇求中市府「依法行政」，讓台電公司可以無後顧之憂為全民發電。

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