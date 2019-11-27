　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台彩舉行暖影音發表會，由總經理蔡國基（右二）主持，邀請全國性公益彩券經銷商團體代表一同見證彩券經銷商張毓鑛（右一）及黃耀霆（左二）翻轉人生的故事。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台彩今天舉行暖影音發表會，由總經理蔡國基（右二）親自主持，邀請全國性公益彩券經銷商團體代表一同見證彩券經銷商張毓鑛（右一）及黃耀霆（左二）翻轉人生的故事。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（27）日舉辦「暖心相乘，讓愛倍增」暖影音發表記者會，現場分享每位弱勢的公益彩券經銷商不為人知的人生故事，其中張毓鑛是天生聽語障，一肩扛起一家四口的家計，才得以緩解龐大的醫療費用，他更感謝有這個機會，讓他可以撐起一個家。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，全國共有4萬2,458位彩券經銷商，包括5,577位是電腦型彩券經銷商、3萬6,811位則是屬於立即型彩券經銷商，也因有了公益彩券的發行，而擁有穩定的收入支撐家庭生計，這些經銷商其中有超過7成是身心障礙者，再者有26%是原住民及1%單親低收入戶。

請繼續往下閱讀...

彩券經銷商從對彩券知識與經營管理一竅不通到能正式開店做老闆，蔡國基說，平均至少需要3個月半的時間輔導，歷經各式教育訓練，像是找營業據點、內部陳設、消費者動線到產品教育訓練等，都是透過業務代表一對一的細心協助，提供經銷商各項諮詢和貼心服務。

公益彩券經銷商黃耀霆原本是位令人稱羨的工程師，不料在28歲那年，老天爺對他開了一個大玩笑，罹患脊隨性肌肉萎縮症（SMA），也就是俗稱的「類漸凍人」，讓人生和夢想立刻凍結，甚至還面臨龐大的經濟壓力及醫療費用，罹病後將自己封閉了7至8年的時間，才願意積極面對、走進人群，並花時間復健。

不過，黃耀霆說，儘管積極復健阻擋退化的速度，仍難以應付多元的工作型態，直到抽中公益彩券經銷商的資格，加上業務代表適時協助，讓業績蒸蒸日上，才得以舒緩日益增加的醫療費用，如今也用閒暇之餘，擔任公益團員的生命教育講師，四處到校園演講，用自身的故事，鼓舞其他病友，也希望「大家支持台彩做公益，給弱勢團體一個創業、圓夢的機會」。

另位公益彩券商張毓鑛則是天生聽語障，由於他的媽媽罹患癌症、弟弟是精障人士，因此一家四口沉重的經濟負擔，就落在他一個人身上，儘管幸運抽到公益彩券經銷商的資格，卻因經營不善而屢屢虧本，張毓鑛指出，由於聽障的關係，有時候會重複2次詢問，確認客人買什麼，卻讓人誤以為是故意，直接轉身就走，讓他直呼「那天心情就很悶」。

由於初入彩券行經營不佳，張毓鑛說，「那時候已經走到人生低潮」，隨後業務代表陳君帆建議，將店面從八德路換到大直，一開始他還想「原本店租2萬元都快做不下去，更何況是店租4、5萬元的新店面，怎麼可能做得起來」，後來還是選擇相信業務代表拚拚看，果真生意步上了軌道，「讓我可以撐起一個家」。

ET快訊
6.5吋要掰了！韓媒爆iPhone 12「史上螢幕最大」具2
快訊／桃園運鈔車遭搶！保全超商補鈔　劫匪現身連轟2槍
Gogoro聯盟最美新成員！PGO電動機車「Ur1」價格曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

景氣領第10顆黃藍燈　國發會：5燈號呈藍燈

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶攻東南亞旅遊商機

投資哈爾濱銀行被接管？　富邦金澄清：大陸布局穩健

大陸發行離岸美元債券　連3年募集這次規模達60億

中租迪和60億元聯貸案到手　陳鳳龍：擴大投資太陽能電廠

電子三雄帶頭衝！台股收盤上漲70點　三大法人合計買超46.4億

台微體關節炎長效止痛藥物三期　「EXCELLENCE臨床樞紐試驗」啟動收案

MSCI納入A股因子升至20%　再升A股權重先解決四大問題

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

景氣領第10顆黃藍燈　國發會：5燈號呈藍燈

CIP離岸風電國產化比例達全球最高　投資金額遠遠超過300億元

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶攻東南亞旅遊商機

投資哈爾濱銀行被接管？　富邦金澄清：大陸布局穩健

大陸發行離岸美元債券　連3年募集這次規模達60億

中租迪和60億元聯貸案到手　陳鳳龍：擴大投資太陽能電廠

電子三雄帶頭衝！台股收盤上漲70點　三大法人合計買超46.4億

台微體關節炎長效止痛藥物三期　「EXCELLENCE臨床樞紐試驗」啟動收案

MSCI納入A股因子升至20%　再升A股權重先解決四大問題

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

「出入口在後面」他想買6樓公寓：怪怪的　網一看怕爆：老了只能哭哭

冷門科系畢業！她到就業中心諮詢...見證「求職路被斷」　傻眼：直接黑掉了

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

SupremeＸNike六度聯手　牛皮外套夠帥氣，首次搶在黑色星期五開賣

遊峇厘島遇「最小浪浪」直接裝包包　她被萌到帶回美國疼

中職／味全龍擴編確定挑4人　選秀「投捕」優先

世界青少年國標舞錦標賽30日登場　劉真到場助威10歲小選手

希臘克里特島外海發生規模6.0地震　鄰國阿爾巴尼亞強震才奪25命

白柴小眼睛超無辜　4年後「長成大哥臉」用鼻孔看人超霸氣

陌生男性從頂樓爬下來！她返家「撞見露台遭入侵」　爬牆哥神回：我來修管線

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

影／退休金不能只靠勞保勞退　定期定額威力不容小覷

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

獨家／總統投票日與日盛金尾牙撞期！　公司決定不辦聯合尾牙

遠見／30年黃金新機會來了？

公股銀行看好台股　一銀、華銀加碼台股

金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬

你中獎了？　兌獎地點大改變

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

翁啟惠出任生策會長　接棒張善政

評歷任總統　葉萬安：一代不如一代

更多熱門

相關新聞

彩券中獎5000元免稅12月上路　台彩推「5000同慶」刮刮樂實領免扣稅

彩券中獎5000元免稅12月上路　台彩推「5000同慶」刮刮樂實領免扣稅

為歡慶彩券中獎免稅門檻調高為5,000元的政策，台彩公司今（27）日宣布，12月2日推出新款刮刮樂「5,000同慶」，最高獎金5,000元高達5萬個，只要民眾刮中，除了獎金可以全拿免扣稅之外，也可直接在投注站兌獎，免跑銀行一趟，讓中獎更有感。

「用愛轉變世界」生命教育講座

「用愛轉變世界」生命教育講座

英華達捐贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

英華達捐贈血壓計999台　嘉惠台東弱勢

台彩推2刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

台彩推2刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

威力彩20.47億元獎落台南南部最高獎金紀錄

威力彩20.47億元獎落台南南部最高獎金紀錄

關鍵字：

台彩公益彩券經銷商蔡國基弱勢黃耀霆張毓鑛

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔「才剛做身體檢查」！9度低溫跑步猝死

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面