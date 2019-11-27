癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

▲台彩今天舉行暖影音發表會，由總經理蔡國基（右二）親自主持，邀請全國性公益彩券經銷商團體代表一同見證彩券經銷商張毓鑛（右一）及黃耀霆（左二）翻轉人生的故事。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（27）日舉辦「暖心相乘，讓愛倍增」暖影音發表記者會，現場分享每位弱勢的公益彩券經銷商不為人知的人生故事，其中張毓鑛是天生聽語障，一肩扛起一家四口的家計，才得以緩解龐大的醫療費用，他更感謝有這個機會，讓他可以撐起一個家。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，全國共有4萬2,458位彩券經銷商，包括5,577位是電腦型彩券經銷商、3萬6,811位則是屬於立即型彩券經銷商，也因有了公益彩券的發行，而擁有穩定的收入支撐家庭生計，這些經銷商其中有超過7成是身心障礙者，再者有26%是原住民及1%單親低收入戶。

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彩券經銷商從對彩券知識與經營管理一竅不通到能正式開店做老闆，蔡國基說，平均至少需要3個月半的時間輔導，歷經各式教育訓練，像是找營業據點、內部陳設、消費者動線到產品教育訓練等，都是透過業務代表一對一的細心協助，提供經銷商各項諮詢和貼心服務。

公益彩券經銷商黃耀霆原本是位令人稱羨的工程師，不料在28歲那年，老天爺對他開了一個大玩笑，罹患脊隨性肌肉萎縮症（SMA），也就是俗稱的「類漸凍人」，讓人生和夢想立刻凍結，甚至還面臨龐大的經濟壓力及醫療費用，罹病後將自己封閉了7至8年的時間，才願意積極面對、走進人群，並花時間復健。

不過，黃耀霆說，儘管積極復健阻擋退化的速度，仍難以應付多元的工作型態，直到抽中公益彩券經銷商的資格，加上業務代表適時協助，讓業績蒸蒸日上，才得以舒緩日益增加的醫療費用，如今也用閒暇之餘，擔任公益團員的生命教育講師，四處到校園演講，用自身的故事，鼓舞其他病友，也希望「大家支持台彩做公益，給弱勢團體一個創業、圓夢的機會」。

另位公益彩券商張毓鑛則是天生聽語障，由於他的媽媽罹患癌症、弟弟是精障人士，因此一家四口沉重的經濟負擔，就落在他一個人身上，儘管幸運抽到公益彩券經銷商的資格，卻因經營不善而屢屢虧本，張毓鑛指出，由於聽障的關係，有時候會重複2次詢問，確認客人買什麼，卻讓人誤以為是故意，直接轉身就走，讓他直呼「那天心情就很悶」。

由於初入彩券行經營不佳，張毓鑛說，「那時候已經走到人生低潮」，隨後業務代表陳君帆建議，將店面從八德路換到大直，一開始他還想「原本店租2萬元都快做不下去，更何況是店租4、5萬元的新店面，怎麼可能做得起來」，後來還是選擇相信業務代表拚拚看，果真生意步上了軌道，「讓我可以撐起一個家」。