MSCI納入A股因子升至20%　再升A股權重先解決四大問題

▲ MSCI將A股因子升至20%。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

全球領先的研究驅動型指數及分析工具供應商MSCI已將A股在MSCI指數（包括MSCI新興市場指數）的納入因子增加至20%，但針對A股擴容的進一步計畫，MSCI表示，只有在中國大陸監管機構處理四點問題後，MSCI才會進行公開諮詢。

截至26日收盤，A股納入MSCI指數的股票共有472支，由244支大型股和228支中型股組成。A股在MSCI ACWI和MSCI新興市場指數中的權重將分別達到0.5%和4%。包含A股和境外上市股票在內的MSCI中國指數將包含710支證券，分別佔MSCI ACWI指數的4%和MSCI新興市場指數的34%。

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MSCI表示，在將A股進一步納入MSCI指數之前，MSCI需要進行公開諮詢，並根據解決國際機構投資者所強調的其餘市場准入各項改革的進展進行審查。 在MSCI最近關於A股納入的公眾諮詢期間，投資者強調有必要在考慮進一步擴容之前解決四點問題。

獲取避險和衍生工具的途徑

國際機構投資者需要獲取具有流動性的在岸及離岸指數期貨和期權合約，以擴大其在中國大陸的配置以及管理升高的曝險。指數期貨和期權合約對全球投資者而言，是非常重要的風險管理工具，尤其是面對像大陸這樣擁有複雜、深度和多變的股票市場的國家。

▲ 投資者認為在考慮A股進一步擴容之前，必須解決四點投資環境問題。（圖／路透）

較短的A股結算周期

國際機構投資者強調，在處理較短的A股結算周期時，仍面對較高的營運挑戰和風險。目前大陸採用T+0/T+1非款券交割的周期，而MSCI ACWI指數覆蓋的大部分市場的結算週期都是T+2/T+3款券交割。

滬深港通交易假期安排

國際機構投資者擔心滬深港通的交易假期不同步。考慮到大部分全球機構投資者仍依賴滬深港通作爲投資A股市場的主要管道，因此有需要檢討目前的假期交易安排，以將投資過程中不必要的摩擦減至最低。

綜合交易帳戶機制在滬深港通的應用

許多大型基金經理及經紀交易商表示，市場迫切需要一個運作健全的綜合交易帳戶機制。具有代表多個終端客戶帳戶進行統一下單交易的能力，對於幫助國際機構投資者在投資過程中實現最佳執行力和降低營運風險至關重要。

MSCI表示，只有在中國大陸監管機構處理上述市場問題後，MSCI才會針對進一步實施A股擴容進行公開諮詢，以繼續促進國際投資。