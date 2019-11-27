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受惠雙11＋歐美購物旺季備貨　TrendForce：電視第3季出貨成長16.8%

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▲LG電視。（圖／取自LG官網）

▲LG電視。（圖／取自LG官網）

記者姚惠茹／台北報導

TrendForce光電研究（WitsView）今（27）日最新研究顯示，今年第3季全球電視品牌整機出貨量達5,497萬台，季增16.8%，年減1.9%，主要是第3季中下旬進入雙11與歐美節慶促銷備貨季，品牌皆積極衝高出貨，同時冀望透過大型促銷以彌補上半年的業績缺口。

TrendForce研究經理胡家榕指出，第4季品牌持續為年底促銷提高備貨，預估出貨量將達6,542萬台，季增19%，不過在多數面板尺寸價格跌破現金成本後，面板廠透過減產讓價格於第4季逐步築底，低價穩定的電視面板價格有助品牌的銷售布局。

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胡家榕表示，雖然電視第3季出貨成長16.8%，但是今年受到中美貿易關稅問題，以及中國大陸國內市場需求飽和與消費者對電視依賴度持續下降等因素影響，即便中國大陸品牌積極擴展海外市場，今年整體出貨量仍將小幅衰退1%。

第3季品牌出貨前兩名仍為韓系品牌，三星（Samsung）透過親民價格進一步提升QLED產品的市占，帶動今年QLED TV出貨量首次突破500萬台大關，滲透率翻倍成長至2.5%，同時推升三星第三季整體出貨達1,041萬台，季成長17%，年增6.8%。

至於樂金電子（LGE）第3季出貨達744萬台，季成長25.3%，年增14.5%，主要是LGE挾其集團面板資源與in-house電視組裝的成本優勢，在旺季促銷季節競爭優勢更加明顯。

▲受惠雙11＋歐美購物旺季備貨　TrendForce：電視第3季出貨成長16.8%。（圖／翻攝TrendForce）

▲全球前五大電視品牌出貨排名。（圖／翻攝TrendForce）

陸廠方面，隨著中國大陸內需飽和，加上小米自2018年開始積極爭搶市占，前兩大品牌TCL與海信加速將銷售重心外移，像是TCL就從年初開始衝刺外銷，除了北美、歐洲區域，也在拉丁美洲與新興市場有不錯的表現，第3季受惠雙11備貨出貨季成長14%，出貨量達480萬台，穩坐第三。

至於海信今年則持續擴大海外市場，觸角已延伸至澳洲、歐洲與俄羅斯，外銷出貨比重已達50%，因此進入第3季國內外需求齊漲，幫助海信出貨量創下新高，達462萬台，季成長48.6%。

排名第五的小米向來透過提供高性價比產品來穩固消費者的黏著度，進一步擴大市占，然而今年上半年618銷售不如預期，小米於第3季進行庫存盤整，間接影響出貨衰退8.3%，達275萬台，並在第4季為了扭轉情勢，期望透過超低價格吸引消費者來帶動出貨回升。

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