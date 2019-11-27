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樂透得主「砸錢買春」被妻抓包！殺死2兒後「菜刀直捅心臟」身亡

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▲英國男子大衛（David Stokes）曾經中樂透，卻把獎金拿去買春，被妻子發現，謀殺2名兒子後自殺。（圖／翻攝當事人臉書）

▲英國男子大衛（David Stokes）把樂透獎金拿去買春，被妻子發現以後，謀殺2名兒子後自殺。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國萊斯特郡（Leicestershire）的大衛（David Stokes）幸運中了樂透，卻用獎金嫖妓，上網想買約會迷姦藥，被妻子莎莉（Sally Stokes）發現之後大吵一架。他隨後竟謀殺11歲與5歲的兒子，把老婆軟禁在家中，與警方對峙5小時後，拿一把菜刀刺入胸膛，自殺身亡。

根據英國《鏡報》，莎莉2016年11月1日透過電子郵件發現老公數度買春，研究約會迷姦藥物的資料，激烈爭執以後負氣出門，晚上回家卻被鎖在家中軟禁。她好幾次試圖逃跑、尖叫求助，卻因此遭致老公毆打，背部也被狠刺一刀。幸好，一名鄰居聽見呼救之後報案，警方於晚間9時左右抵達現場，大衛卻把門上鎖、拒絕接觸，展開長達5小時的對峙。

▲英國男子大衛（David Stokes）曾經中樂透，卻把獎金拿去買春，被妻子發現，謀殺2名兒子後自殺。（圖／翻攝當事人臉書）

▲11歲與5歲的小兄弟被親生父親殺害，手牽手陳屍床上。（圖／翻攝當事人臉書）

莎莉凌晨2時終於成功從前門脫逃，欣克利（Hinckley）警方趁機攻入住宅，卻發現嫌犯陳屍在床上，胸膛上插著一把菜刀，11歲與5歲的兄弟倆也手牽手躺在床上，早已沒有生命跡象。據了解，大衛留下一封遺書表示，「對於自己的所作所為非常抱歉……一切都要完蛋了，必須結束。我很愛我的兒子們，我們很快就會再次團圓。」

莎莉脫險的時候頭部受傷，因背部刀傷引起內出血與肺穿孔，因此在醫院治療了4天。BBC於25日報導指出，2名男孩接受驗屍，死因卻仍「不確定」。病理學家霍林伯里（Frances Hollingbury）指出，可能是溺死或頸部被施壓，「他們被發現的時候，也許早已失去意識或死亡。」

根據調查，大衛曾經中樂透，獲得4萬英鎊（大約新台幣157萬元）的獎金，但錢卻全部自己花用，與老婆的關係逐漸惡化，在命案發生前3個月就已經分居，但是為了孩子著想，依然保持良好關係。莎莉表示，老公與兄弟合夥做生意、購買新車都沒有跟她討論，「我曾問過那筆獎金剩下多少錢，他不回答我，也不讓我知道任何財務狀況。」

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