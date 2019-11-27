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「殺了你！」日大和運輸驚傳恐怖上司　對下屬飆狠話、狂飛踢

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實習記者羅明輝／綜合報導

黑貓宅急便的日本授權商「大和運輸」驚傳職場霸凌，最近社群網站上出現一段影片，只見位於福岡的貨物倉庫內，一名上司內突然大聲飆罵員工「你是笨蛋嗎？」、「你到底知道什麼？」、「我真想殺了你」等字句，甚至用腳狂踹員工。畫面曝光後，隨即引發網友一陣撻伐。

根據《朝日新聞》報導，從這段長達2分鐘的影片可以看到，身穿綠色制服的「大和運輸」職員動也不動站在原地，在他前方還有一位同樣身穿制服的男子，疑似他的上司，正憤怒的對著他狂罵。

▲ 大和運輸驚傳職場霸凌，上司狠踹下屬。（圖／翻攝自「@r7_gk」推特）

「你是白癡嗎！」、「你覺得這能當藉口嗎？」、「愚蠢！」「我真想殺了你！」只見上司越罵越大聲，離職員越來越近，接著便抬起腳朝職員狠踢了好幾腳，不過仍然難掩怒火，又轉身朝停在一旁的貨車後門重重的踹了一下，嚇得職員完全不敢動彈。

「身為老闆或上司，當員工犯錯時，透過適當、理性溝通，就能夠解決，像這樣直接使用暴力絕對是錯誤的。」拍下這段畫面的女網友「@r7_gk」透露，自己當時正在附近大樓上班，意外目睹這樣的情況，為了阻止這樣的職場暴力行為再度發生，同時也擔心這名職員可能會想不開尋死，才會選擇將影片放上推特，希望透過廣大網友分享與幫忙，能讓事件曝光。

影片瘋傳引發熱議後，「大和運輸」出面回應，「這段影片的確是在我們位於福岡的倉庫拍攝的，當事人也的確是我們公司的員工，目前正在確認詳細資訊。對於造成大眾觀感不佳相當抱歉，我們向各位保證，絕對會更嚴謹的來處理這件事。」

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