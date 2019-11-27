19歲少年鏡頭前活活溺死！圍觀路人「忙著錄影」見死不救

實習記者羅明輝／綜合報導

印度日前發生一起溺水悲劇。一名19歲少年與2位朋友一起到鎮外的池子游泳時，疑似體力不支在水裡載浮載沉，儘管他在水中不停掙扎、求救，一位站在池邊的友人雖然試圖伸手拉他，但最後仍縮回援手，岸上的其他幾位路人竟然都只顧著拿手機拍攝，沒有幫忙或報警，就這樣看著少年活活溺斃。

據《新印度快報》報導，事故發生在本(11)月15日，19歲男子阿尤布（Jaffer Ayub）和他的兩個朋友一起去卡納塔克邦（Karnataka state）一座廢棄採石場旁的池塘游泳。從目擊者拍攝的畫面可以看到，阿尤布隨著朋友一起跳入水中，但因為不諳水性，他在水裡才游不到幾秒，就突然開始搖搖晃晃、浮浮沉沉。





▲阿尤布溺水後伸手求救，岸上的其他人卻冷眼目睹。（圖／翻攝自UNLAD）

儘管阿尤布努力游向岸邊，伸手就快要觸及礁石，岸上的另一位朋友也試圖出手拉他，不過就在這時，阿尤布似乎體力透支，還沒來得及搆到朋友的手，整個人就往下、往後沉，隨著水流又漂離岸邊。

雖然岸上還有其他民眾在，卻沒有任何人願意伸出援手，他們只是拿起手機，在一旁默默拍攝整個過程，眼睜睜看著阿尤布在水中繼續掙扎，最後抬起的手臂失去力氣、緩緩沉入水中。一直到阿尤布整個人消失在水面上後，才終於有人下水將他救上岸，不過為時已晚，阿尤布已經沒有了呼吸心跳。





▲19歲阿尤布在眾人面前溺斃。（圖／翻攝roniosv推特）

警方表示，案發的池子屬於深水池，不擅長游泳的阿尤布和朋友在不了解的情況下就跳入水中，加上溺水時附近民眾因為過度驚嚇，來不及反應，才會釀成悲劇發生，目前正在進行進一步調查。

據悉，早在本月稍早，印度同樣也有過一起類似案例，當時一名53歲男子全身著火，附近目擊者同樣也只顧著拍攝，直到他被活活燒死前，都沒有任何人出面幫忙。

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