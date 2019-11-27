彩券中獎5000元免稅12月上路　台彩推「5000同慶」刮刮樂實領免扣稅

▲台灣彩券總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

買彩券免稅門檻從12月1日起提高到5000元，為歡慶彩券中獎免稅門檻調高為5,000元的政策，台彩公司今（27）日宣布，12月2日推出新款刮刮樂「5,000同慶」，最高獎金5,000元高達5萬個，只要民眾刮中，除了獎金可以全拿免扣稅之外，也可直接在投注站兌獎，免跑銀行一趟，讓中獎更有感。

這次推出新款刮刮樂「5,000同慶」，諧音為「普通同慶」，每張面額500元，總中獎率34.87%，除了最高獎金5,000元多達5萬個，特別規劃3,000元的獎級。

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台彩總經理蔡國基表示，從2014年到今年11月以來，2,001元至5,000共刮出293萬張刮刮樂，平均1年近50萬張中獎刮刮樂可以免稅。過去民眾刮中5,000元，扣完稅後僅能拿到3,980元，等到12月1日兌獎即可實領5,000元，民眾多賺1,020元，相當於可多看3場電影，若是中獎3,000元，兌獎扣完稅後實領2,388元，等到12月1日起兌獎可實領3,000元，相當於多賺612元，可多喝15杯珍珠奶茶。

▲台彩推出首款城市主題刮刮樂「新北市歡樂耶誕城」，預計12月2日上市。（圖／記者紀佳妘攝）

台彩也推出首款城市主題刮刮樂「新北市歡樂耶誕城」，也將於12月2日同步上市，每張售價200元，共有3個頭獎200萬元，超過20萬個1,000元（含）以上獎項，總中獎率33%。

蔡國基指出，新北市歡樂耶誕城去年吸引600萬人次，今年可望更高，因此這次特別與新北市政府合作，將國際級大型節日搬上票面。為了給民眾特別的刮獎體驗，12月6至8日在新北市歡樂耶誕城的耶誕市集活動中，舉行有趣的活動。

此外，針對年終聚會及尾牙活動特別設計的「辦桌」，每張售價100元，今年也是第4次發行，每次推出接近完銷，總中獎率50.1%，等於平均2張就有1張會中獎，最高獎金1萬元共有150萬個，可說是歲末歡樂必備的刮刮樂。

▼今年是第4次發行「辦桌」刮刮樂，總中獎率50.1%，等於平均2張就有1張會中獎。（圖／記者紀佳妘攝）