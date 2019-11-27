澳洲智庫：中國有276個外交駐點　取代美國成為全球第一

▲今年6月舉行的G20川習會。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

澳洲智庫最新的一份全球外交指數（the Global Diplomacy Index）報告顯示，中國目前在全球擁有276個外交駐點，比美國多3個，首度超越美國成為全球外交駐點最多的國家。中國新增的外交駐點包括布吉納法索、薩爾瓦多等等，這些都曾經是台灣的邦交國。

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）週三發布最新的全球外交指數（the Global Diplomacy Index）報告，這是一份對世界各國擁有的大使館和領事館的數量分析。報告顯示，中國目前在全球擁有276個外交據點，比美國多3個；儘管兩國的使館數量相等，中國在全球的領事館數量還是多於美國。

▲中國國家主席習近平與布吉納法索總統卡波雷，於今年9月舉行會談 。（圖／翻攝中新社）

報告指出，中國國家主席習近平自2012年上任以來，一直積極樹立國際形象，拓展中國在全球的影響力。他積極提倡「一帶一路」倡議，向夥伴國家提供了龐大的基礎設施基金，也為中國創建新的貿易通道。

報告也指出，美國總統川普上任以來，曾試圖大幅削減國務院的預算，許多重要的外交職位仍然空缺，此舉會損害外交官的士氣。洛伊研究所首席研究員布萊 （Bonnie Bley）表示，建立健全的外交基礎設施是增強一國外交影響力的第一步，從中國的種種作為來看，可以看出其野心。

法國是僅次於中國和美國的國家，在全球有267個據點，日本則位居第四，俄羅斯排名第五。美國的外交駐點量雖然輸中國，卻依然是接納最多國家開設使館及領事館的國家，目前有61個國家在美國設立342個據點。