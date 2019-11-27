冷凍貨車首批16具遺體運回越南　父激動「兒子回家了」急籌備葬禮

▲英國發生貨櫃藏39具冰屍案。一名男子點蠟燭哀悼。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國埃塞克斯（Essex）一輛貨車上月被發現藏有39具遺體，其中16名越南籍死者的遺體27日已運抵越南，會由救護車載往他們生前的住家。一名罹難者的父親表示，一家人非常難過，但也高興看見兒子終於回家，將盡快籌備葬禮事項。

綜合《路透社》、《英國廣播公司》（BBC）報導，該輛冷凍貨櫃車10月23日被發現39具屍體，死者為8名女子與31名男子，其中包含2名15歲的少年。首批的16具遺體27日運抵越南河內內排國際機場，後續會再送回家鄉。

其餘的死者遺體預計在未來幾天內運回越南，不過確切日程尚未公布。其中一名罹難者的父親Vo Van Binh告訴《法新社》，大家一直在等待這刻，只要孩子回來，就會馬上籌備葬禮。

越南外交部副部長透露，運回每具遺體，將使得每位受害者的家庭支出超過6620萬越南盾（約8.6萬台幣）。越南政府14日的聲明指出已提供貸款給親戚，可以之後再償還，儘管有些人認為此舉會加速負債。也有一些當地組織協助募款，希望能夠幫助死者的親屬。

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