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美中關稅暫緩可望改善基本面　富邦證券：留意消費旺季投資機會

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▲專家分析，中美貿易戰有可能持續到明年。（圖／路透）

▲ 中美貿易戰可望於11月達成第一階段協議。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

美中表示「接近敲定」貿易協議的某些部分，市場樂觀看待美中雙方可望於11月達成「第一階段」貿易協議，預期美中關稅加徵可望暫緩。目前美國對中國商品加徵關稅的時間表中，原訂10月15日將2,500億美元（下同）商品關稅由25%提升至30%，目前宣布暫緩。340億部分豁免的25%關稅也預計再豁免一年。雖然1,100億的商品仍維持15%的關稅，但市場期待預計於12月15日生效的1,600億商品關稅可望推遲。此也帶動市場近樂觀情緒。

摩根大通表示，關稅暫緩將激勵市場繼續增加股票配比。若美中決定取消現行關稅，將釋放企業和消費者的壓抑需求，帶動標普企業每股獲利成長25%以上。但即使現有的關稅保持不變且不再宣布新的關稅，配合季節性消費旺季帶動下，基本面將從第四季開始改善。因此投資人也可留意年底消費旺季的投資機會

請繼續往下閱讀...

美國公佈10月密大消費者信心動能指數為95.5，仍高於前值的93.2，且數據幾乎與今年初以來的均值相同，顯示美國民眾對工作及財務狀況仍維持樂觀。同時，調查顯示10月與9月相比，10月美國民眾對貿易緊張局勢的憂慮有所疏緩。

由於消費者信心指數仍處於相對高位，加上美國第四季為傳統消費旺季，感恩節及聖誕節前後將有促銷活動。根據過去經驗，感恩節及聖誕節銷售占全年美國零售比重約2成，零售銷售金額將在12月聖誕節採購達到年度高點，有利零售類股業績表現。

▲逛街,購物,講電話,女人,買東西,貪心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 12月進入消費旺季。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Deloitte假期零售調查報告指出，由於電子商務在近年來發展快速，隨著新的消費模式建立以及行動支付的普及，線上零售支出佔比也將由去年的57%提升至59%，而一般零售銷售則維持去年的36%。報告預期今年假日期間電子商務銷售額可望較去年同期增長14%-18%，幅度較2018年的11.2%大幅增長，預估將達到1,440億美元至1,490億美元之間。

就過去歷史數據統計，美國消費行情自萬聖節、感恩節至年底聖誕節採購達到年度消費高峰，隔年第一季將出現旺季之後的淡季效應。比較過去十年美國第四季消費旺季效果反映在標普500零售指數上，可以發現自金融海嘯結束以來，過去10個年度之中，有7個年度標普500零售指數在11~12月表現優於標普500指數；就平均報酬率而言，標普500零售指數也以2.2% 優於標普500指數的1.19%。

EQM線上零售指數於2010年底創立，在過去8年之中有6個年度第四季表現優於標普500指數；就平均報酬率而言， IBUYXT線上零售指數同樣以2.15% 勝過標普500指數的1.19%。顯示每年第四季的銷售旺季，多數有利於零售及線上零售消費相關類股業績股價在11~12月份的表現更勝大盤，因此富邦證券建議，投資人可以把握至年底結束的消費行情

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