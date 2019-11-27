長科面額改1元以來　流通股數增加十倍、日均量逾千張

▲長科董事長黃嘉能（右2）。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

導線架廠長科*（6548）董事長黃嘉能發表公司近況。長科在第3季實施股票面額由每股10元變更為1元，流通在外的股數也由3.64萬張增加為36.41萬張，增加十倍；日均量也從每日20、30張，擴增為逾千張。

為了增加股票流通性，長科*9月9日以每股31.2元重新掛牌上櫃，是台股第一家彈性面額掛牌的上櫃公司。

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長科董事長黃嘉能表示，目前增加股票流通性的方式不外乎有現金增資、大股東賣老股和面額分割。長科目前資金部位足夠，沒有募資的必要性，而且辦理現增會有資本額膨脹的效應；在大股東惜售下，要說服賣出老股有其難度，執行不易。面額分割異動則是透過降低股票每股價格，使流通在外的股數增加，但股本總值不變，並不會影響公司基本面以及獲利能力。

長科*現今的發行股數為364,131,050股，為原先股本的10倍；此外，長科*過去的日平均成交量約20、30張，但在重新掛牌之後，日均量已擴增為逾千張。

長科第3季營收為24.71億元，季增9%；毛利率17.14%，較第2季增加1.1個百分點；每股獲利0.52元。累計前3季歸屬於母公司稅後淨利為4.52億元，以新股數計算，每股稅後淨利為1.28元。

長科前三季蝕刻和沖壓的比重各為32%和68%。其中，沖壓比重較去年同期的62%上升，主要是以沖壓製程為主的國際IDM客戶比重增加所致。以產品組合來看，IC導線架比重54%，分散式元件（Discrere）32%、QFN佔8%、Pre-mold QFN佔6%。

此外，為了拓展導線架市佔率，長科已於2019年9月通過經濟部「歡迎台商回台聯審會議」，規劃擬投資30億元在高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備。長科董事會已於11月7日通過前期投入5億元在現有廠區興建廠房。

展望第4季，長科表示，第3季高峰後，第4季料將微幅低個位數（low single digit）下滑。

從產品線來看，QFN目前月產能為100萬條，預估到2020年第四季時月產能規模將會倍增。黃嘉能預期在三年內QFN的營收比重可以挑戰30%。在Power用導線架方面，著眼於未來電動車、高速鐵路等應用市場規模潛力，因此長科*明年將會與策略夥伴合作一起切入Power用導線架。目前蝕刻製程比重佔有32%，在未來專業委外封測廠訂單成長下，黃嘉能預估三年內蝕刻製程比重有機會可以超過50％。