新北藝文人口破2.6千萬創新高！「5館1園」明年推夜宿露營、翻轉18處圖書館

▲新北藝文人口創8年新高！目前共有5館1園迎接「大博物館時代」。（圖／新北市文化局）



記者林育綾／綜合報導

新北市2019年規劃多項圖書館丶博物館等軟、硬體升級工程，有效提升使用人次；而今（27）日預估，今年整體藝文館舍使用與參觀人次將達2616萬人次，將可創下近8年來的新高！目前新北市博物館共有5館1園，迎接大博物館時代，明年還將持續增加園區露營、夜宿博物館丶夜遊山城等活動，更計畫在3年內翻轉18處圖書館空間。

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▲十三行博物館計畫於陽光廣場打造射箭場。（圖／新北市文化局）

新北市文化局長蔡佳芬今（27）日在市政會議專案報告指出，新北藝文館舍據點分布全新北的公私立博物館、藝文場館，與市立圖書館共128處，在文化場館軟丶硬體積極的升級優化之下，2019年度參觀與使用人次，預估將可創下8年新高，達到2616萬人次。其中，博物館參觀人次從今年1到10月為520萬人，比去年同期增加43萬人，成長9%，顯示越來越多民眾走進博物館、親近不同類型的在地文化。

目前新北市博物館有5館1園，分別為：以大河文化為主題的淡水古蹟博物館、以考古主題的十三行博物館、以陶瓷工藝產業的鶯歌陶瓷博物館、以茶產業為主題的坪林茶業博物館、以地質為主題的黃金博物館，以及宅邸園林為品牌的林本源園邸。

▲「淡水古蹟博物館」計畫於紅毛城園區打造網球場。（圖／新北市文化局）



蔡佳芬表示，新北市政府文化局與中華台北奧林匹克委員會合作「奧林匹克日」，是第一個地方政府跨領域的合作案例，結合博物館特色與奧運運動項目的創新做法。同時博物館與圖書館在今年度作了多項聯合品牌的合作創新，除了軟硬體升級、圖書館貼心服務、創意文化路徑、博物館親子活動、博物館夜經濟。

文化局這年也以博物館夜生活為主軸，陸續點亮新北夜美學，從9月黃金博物館丶10月淡水古蹟博物館丶12月林家花園。明年還將持續增加園區露營、夜宿博物館丶夜遊山城等活動，讓更多民眾可以不同的方式親近博物館。

▲陶博館大廳目前暫規劃為「博物館瘋東奧-運動Bar」場域。（圖／新北市文化局）



文化局預計於明年提出「圖書館再進化」，是指將原本圖書館限於借書閱覽的刻板印象，進化成為休閒聚會跟共同學習的空間。圖書館創新空間，是指在既有館舍調整出30-80坪改造為創新基地，功能進化、創意實踐力升級，可以到圖書館印模型、做衣服、玩音樂。

蔡佳芬表示，計畫在3年內翻轉18處圖書館空間，明年將從瑞芳丶新店丶三重南區分館丶青少年分館丶江子翠分館及萬里分館，作為首批圖書館空間創新的示範點。除了吸引更多民眾接近圖書館和博物館等文化場舘，新北市文化局也將增加向外出擊的推力，首站將從板橋府中為示範區，進行街區美學改造工作。