11月CCI調查　國內就業機會指標創9年半新低

▲中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布11月消費者信心指數 (CCI) 調查。（圖／中央大學台灣經濟發展研究中心提供）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布11月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為80.37點，僅較上月下降0.6點。其中，六項調查指標呈現四升二降，其中，「未來半年國內就業機會」下降最多，呈現連5個月下滑，更創2010年6月以來新低，而「未來半年投資股票時機」也來到2013年2月以來新低。

台經中心表示，本次調查上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月結果為109.05點，較上月上升3.65點，創2007年12月以來高點。其次為「未來半年國內物價水準」56點，月升3.25點，已連續5個月穩定50點以上。「未來半年國內經濟景氣」調查結果為89.95點，月升2.65點，並創2011年10月以來高點。而「未來半年家庭經濟狀況」93.45 點，月升2.3點，已連續6個月高於90點，也創下新高。

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反觀下降指標，「未來半年國內就業機會」調查結果為79.25點，月減8.35點，是7月以來轉為悲觀指標，已連續5個月下降，從圖表來看，此次更創2010年6月以來新低；而「未來半年投資股票時機」54.5點，月減7.1點。

最後，在「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為101.2點，較上月下降14.4點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀，不過「預期健康狀況」指標為88.4點，月減12.7點，呈現悲觀。

