美小學停車場爆槍擊2人中彈　槍手與警追逐後自盡

記者丁維瑀／綜合報導

根據多家美媒最新消息，美國華盛頓州溫哥華（Vancouver）一所小學的停車場當地時間26日下午發生槍擊，有2人中彈受傷，開槍的嫌犯與警方短暫追逐後則開槍自盡。當地警方說明，這起事件似乎與家庭暴力有關。

據了解，事件發生在榛谷戴爾（Hazel Dell）莎拉安德森小學（Sarah J. Anderson Elementary School）停車場，2人遭到槍擊，男嫌犯則對自己的頭部開槍。截至當地時間26日晚間，2名受害者與槍手的姓名都未被公開，還不清楚傷者的狀況。

克拉克郡（Clark County）警長辦公室警官華德爾（Brent Waddell）說明，事件似乎與長期的家暴有關，下午3時20分左右，警察接獲電話要前往學校查看狀況，還不知道槍手在學校開了幾槍。

華德爾補充，事發當時多數學生都不在校內，爆出槍響時，一輛車內有2名兒童，所幸兩人受到校方照顧。目前尚未釐清槍手與其中一名罹難者是否為夫妻或情侶；一名受害者已獲得針對槍手的保護令。

#BREAKING Police responding to shooting at Vancouver elementary school; two victims reported; shooter has gunshot wound to the head https://t.co/Ds0CfIPpGn pic.twitter.com/oH2xe1IKXC — The Columbian (@thecolumbian) November 26, 2019

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