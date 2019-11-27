RISC-V晶元組織怕中美貿易戰掃到颱風尾　將美國總部遷往瑞士

▲ RISC-V基金會怕中美貿易戰變科技戰，緊急將總部遷往中立國瑞士。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

RISC-V是一種開放架構的指令集，提供免費的晶片技術給Google、三星、阿里巴巴和華為等公司使用。RISC-V基金會近日因為怕受到中美貿易戰的影響，擔心有潛在的貿易限制問題，將決定將位在美國的營運總部遷往瑞士，以免兩國的「貿易戰」轉變為「科技戰」。

根據路透社報導，基金會首席執行官雷德蒙德（Calista Redmond）表示，目前在全球的合作上沒有出現任何問題，但擔心在未來可能會有些國家因為地緣關係影響，發展上可能會有所阻礙，「我們聽到有人表示『如果公司總部不在美國，我們會更自在』。」

▲多國採用RISC-V 核心芯片架構設定標準，但中美貿易戰可能影響技術上發展。（圖／晶心科官網）

非營利組織RISC-V基金會成立於2015年，由加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）發起。RISC-V商標為一種核心芯片架構設定標準，目前有超過325家公司成為使用會員，包括美國加州的高通公司（Qualcomm Inc）、歐洲恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors）以及中國華為技術有限公司等等。

美國共和黨有議員表示，擔心美國即將失去對RISC-V技術的影響力，因為這個結構用在全球大部分電子設備微處理器上，是現代科技重要的經濟組成系統。美國商務部（United States Department of Commerce）則表示，限制措施是在確保美國國家安全，「確保沒有不良行為者想要獲取美國利益，並讓美國技術保持領先地位。」

基金會董事會已經批准將總部遷往中立國家瑞士的舉動，但拒絕透漏促成這項事蹟的成員。基金會也表示，因為美國限制與中國技術公司的交易，因此在總部從特拉華州（State of Delaware）遷往瑞士後，預計能夠讓全球科技技術出現一大躍進。