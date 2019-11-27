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跨年倒數搶一波！一銀40台外幣ATM大優惠　換千美元省一杯珍奶

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▲▼一銀,外幣ATM。（圖／一銀提供）

▲一銀外幣ATM。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

2019年接近尾聲，將要迎接新的一年，一銀為了讓民眾到海外跨年可以開心、滿足，全台40台外幣自動櫃員機（ATM）享受減碼優惠，以一銀金融卡來說，換美元現鈔可以減5分，等於換千美元可以省一杯珍珠奶茶。

一銀表示，不少民眾在年底跨年期間看跨年煙火或是看演唱會，但也有不少民眾選擇到海外跨年，像是雪梨、紐約、倫敦、巴黎、杜拜、泰國等，不少民眾已經做好安排。

請繼續往下閱讀...

為了方便民眾出國跨年，一銀表示，全台設有40台外幣ATM，只要持有一銀金融卡或他行金融卡，都可以提領外幣現鈔，不受到銀行營業時間影響，24小時皆可換匯。目前一銀的外幣ATM以提供美金、日圓為主，但是部分分行的ATM則有提供人民幣與港幣現鈔。

此外，一銀還提供減碼優惠，民眾出國遊玩還可以撿便宜。以持有一銀的金融卡而言，美元現鈔匯率減碼5分，日圓減碼0.1分，港幣及人民幣就可以減碼1分；以換1000美元現鈔，現省一杯珍珠奶茶。他行的金融卡也有優惠，換美元現鈔減碼2.5分、日圓減碼0.05分、港幣減碼1分及人民幣減碼0.5分的優惠。

如果還沒有一銀金融卡的民眾，只下載iLeo App，線上申請開立數位存款帳戶，就可以拿到iLEO VISA金融卡，此時，到一銀外幣ATM提領現鈔，立刻享有優惠匯率。另外民眾可依所在縣市別或街道位置，到銀行網站查詢就近的外幣ATM服務據點。

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