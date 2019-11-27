阿里巴巴重磅返回港市　謝金河：揭開美中科技新冷戰序幕！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

中國大陸電商巨頭阿里巴巴昨（26）日在港交所首次掛牌交易，引起各界關注。財信傳媒董事長謝金河今（27）日在臉書以「阿里巴巴回港上市，揭開美中科技新冷戰序幕！」為題，剖析阿里巴巴在港上市後，將為中美貿易戰帶來的進一步影響。

謝金河表示，在香港政情波動中，阿里巴巴回到香港上市，阿里巴巴新掌門人張勇興奮地表示，錯失了五年前上市機會，阿里終於回到香港。這回上市敲鐘大典邀來全球 8 個國家，10 個合作夥伴，代表阿里走向世界，跟上回阿里在美國掛牌，馬雲帶領 8 家中國企業參加敲鐘大典，代表中國企業走向美國，意義完全不同。而背後也意味了阿里巴巴回港，可能是一連串中資企業返回中國或香港資本市場的序幕，也是美中在貿易戰後，下一個爭戰的焦點。

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阿里巴巴26日在香港上市，這次國際配售及公開認購總計發行5000萬股，阿里巴巴發行股份總數達29.9879億股，阿里巴巴股價漲到194.7美元，市值達5838.64億美元，超越 FB 的5674億美元，成為全球第五大市值企業。阿里也以超過4兆港元，擊敗騰訊的3.2兆港元，成為全港市值最大的上市企業。

▲阿里巴巴 Alibaba 。（圖／路透社）

謝金河觀察，這次阿里以每股176港元掛牌上市，26日股價最高189.5港元，收盤187.6港元，比承銷價上漲6.6%。

謝金河認為，參與國際配售及公開認購者都有小利。而阿里回港，也讓香港股市更具中國大陸特色，將來阿里、騰訊、美團、小米等會成為香港股市的重中之重。另外，過去到美國上市的ADR，如京東、百度、網易、攜程網也可能在阿里示範下，加速回到港深滬股市上市。

謝金河表示，美國也可能加大財報查核，一些財報不實企業會加速現形。最近香港股市正式審議曠視科技上市案，曠視科技原擬在美上市，但列入黑名單，只好回到香港掛牌。

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