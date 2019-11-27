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ESG漸受重視　MSCI公開2800多家企業ESG評級

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▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 以ESG作為衡量企業的標準越來越受到投資人重視。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

MSCI ESG研究部26日公開MSCI環境、社會和公司治理（ESG）評級，以響應各利害關係人增加ESG投資的趨勢與需求。MSCI ESG公布評級旨在透過提高透明度及提供動態數據和分析見解，協助投資者、公司及其他業界利害關係人識別與財務表現最爲相關的ESG風險和機遇

MSCI ESG研究團隊根據各公司的ESG風險因素及相比同業對有關風險的管控能力給予AAA到CCC級別的評級。MSCI ESG評級的編製是基於1,000個公司披露數據點以及其他替代數據，覆蓋每周審核的37項ESG關鍵議題。MSCI利用人工智能和機器學習技術，並由一個200多人組成的專責團隊持續監測和更新公司ESG訊息，以提供相關的ESG分析見解。用戶可利用上述工具查閱每家公司的ESG評級、ESG評級歷史數據、同業基準以及ESG相關關鍵因素對個別公司的影響。

請繼續往下閱讀...

MSCI ESG主管Remy Briand表示：「愈來愈多全球投資者視ESG為建立更優越投資組合的關鍵因素。繼7月推出MSCI ESG基金評級後，我們決定公開MSCI ESG評級以提升ESG透明度，藉此鼓勵投資者和公司公開討論如何全面提升永續發展，並期望透過MSCI ESG評級工具帶動相關討論。」

MSCI ESG評級在投資過程中的引用日益廣泛，客戶普遍反映希望增加ESG評級影響因素的透明度和相關情報，務求更有效地體現投資組合的ESG因素。因此，MSCI將透過對MSCI ESG評級發行人報告進行重大改進，全面提升旗艦產品ESG評級解決方案。這些優化措施將突顯影響ESG評級報告和得分的動態數據。

用戶可透過MSCI官方網站上的搜索工具查閱MSCI全球基準指數（ACWI）中逾2,800家企業的MSCI ESG評級，而MSCI ESG研究團隊亦計劃於2020年全面完成並公開MSCI ACWI IMI（Investable Markets Index）指數中共7,500家成份公司的ESG評級。

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