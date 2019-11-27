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全裸做「妹妹日光浴」獲得正能量　她每天曬30秒狂讚：創造力都變強了

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全裸做「妹妹日光浴」獲得正能量　她每天曬30秒狂讚：創造力都變強了。（圖／翻攝自instagram／metaphysicalmeagan）

▲女子提倡下體日光浴，身體可獲得能量。（圖／翻攝自instagram／metaphysicalmeagan

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子近來在Instagram秀出自己光天化日之下全裸，讓私處做日光浴的照片，自稱是治療師的她表示，這個做法其實是一種東方古老習俗，可以幫助增加身體能量，晚上不但更好入眠，性能量和自我控制的生命力也變強了。

名為梅根(Meagan)的女子近來在Instagram上分享一系列自己做「妹妹日光浴」的照片，照片中可看到，她全裸躺在一塊岩石上，張開雙腿讓太陽灌入其中，她表示，最近她每天都會去做日光浴，光屁屁曬30秒效果比穿著衣服曬一整天效果還要好，持續3周後，她感到自己全身充滿正能量，以及源源不絕的創造力。

梅根後來又在另一則貼文解釋，「妹妹日光浴」其實是源自古老的道教習俗，「來自遙遠東方的道教認為，女性陰部或是會陰處，被認為是『生命之門』，是能量進出身體的門戶」，自從她從陽光中攝取能量後，每天只要曬30秒至5分鐘，便再也不需要靠咖啡提神了。

梅根的做法卻被專家佳爾(Diana Gall)批評，不但完全沒有事實根據，甚至還有可能增加罹患皮膚癌的風險，「想要獲得正能量還有許多不同且更安全的方式，在大太陽下全裸不會帶來任何幫助，雖然梅根強調每次只曬30秒，但長期下來仍會造成皮膚傷害」。

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