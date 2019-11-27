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迴避特別點名香港　教宗方濟各稱「示威很普遍」：想訪問北京

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▲▼教宗方劑各結束訪日行程。（圖／路透）

▲教宗方劑各搭機回羅馬。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

天主教教宗方劑各26日結束訪日行程，搭機返回羅馬。過程中他在機上回應多個議題，包括香港示威運動，他呼籲應以追求和平、展開對話來解決問題，除了香港，其他如智利、法國、拉丁美洲國家等也有類似問題。最後他重申自己熱愛中國，想訪問北京。

《梵諦岡新聞網》（Vatican News）報導，在從日本返回羅馬的班機上，方劑各回應媒體提問，內容涵蓋廢核、梵諦岡內部財務調查、死刑、香港示威等議題。當時記者游勤（Roland Juchem）詢問，「從曼谷飛往東京的航班時，你向香港特首林鄭月娥發送電報。你對那邊的局勢，包括示威與區議會選舉有什麼看法？還有我們何時能伴隨你前往北京？」

方劑各表示，這些電報代表習慣性的問候，會發送給所有元首，也是在飛越領空時請求允許的一種禮貌舉措，沒有譴責或支持的涵義，「電報只是出於禮節。」

至於香港的局勢，方劑各說，「當我們思考這個問題時，不只是香港，想想智利、法國，民主的法國，一周年的黃背心運動。」他繼續提到尼加拉瓜、拉丁美洲國家，都有類似問題，甚至一些歐洲國家也有，這是普遍的現象，「教廷如何處理？需要對話、和平。但不只是針對香港，還有各種現在我無法評估的問題。」

▲▼教宗方劑各結束訪日行程。（圖／路透）

▲教宗方劑各回應多名記者提問。（圖／路透）

方劑各表示，他尊重和平，也呼籲這些有著問題的國家追求和平，西班牙也一樣，「最好明察事理，呼籲對話、和平，這樣才能解決問題。最後，我想去北京，我熱愛中國。」

中國過去一直以外國勢力不得干預內政為由，拒絕任命主教。不過2018年時，中國政府與梵諦岡就此問題達成臨時協議。觀察人士還認為，由於梵諦岡與台灣保持外交關係，教皇可能很難安排訪問北京的行程。

►訪日最後一天！教宗演講籲學生：時代需要誠實之人　搭專機返梵蒂岡

►聽廣島原爆落淚…教宗：有義務幫助災民　東京巨蛋擠數萬人同彌撒

 
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