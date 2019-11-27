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金彝獎頒獎典禮　表揚優秀證券期貨人才與業者

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▲▼ 第15屆金彝獎。（圖／業者提供）

▲ 國泰奪金彝獎6大獎項，國泰投信董事長張錫（左四）、總經理張雍川（左三），國泰證券總經理周冠成（右三）及國泰期貨董事長陳俊昇（左二）與獲獎團隊。（圖／業者提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

由證券暨期貨市場發展基金會主辦的第15屆金彝獎昨（26）日舉辦頒獎典禮，證券期貨業者齊聚一堂，頒出金融創新、人才培育、企業領導人、、風險管理、傑出人才、綠色募資等11獎項。

國泰勇奪6大獎項，包括國泰證券獲團體獎「傑出金融創新獎」，國泰期貨董事長陳俊昇榮獲個人類「傑出企業領導人才獎」；而國泰投信則榮獲3項團體獎-｢傑出資產管理獎｣、｢傑出風險管理獎｣及｢傑出人才培育獎｣，以及鄭立誠協理榮獲個人獎「傑出投信投顧人才獎」。國泰投信總經理張雍川指出，國泰投信擁有業界陣容最龐大的專業投研團隊之一，並且高度重視操盤人的紀律操守，透過嚴謹的選股流程，做好風險控管，也讓國泰投信成立近20年以來，未曾遭受地雷台股波及相關損失。近年來，更導入ESG評比標準，讓投資人的財富更多一層屏障，也是獲得本屆金彝獎「傑出風險管理獎」的重要關鍵。

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▲▼ 第15屆金彝獎。（圖／業者提供）

▲元富證券由董事長陳俊宏（右四）、通路事業本部副總張清發（右三）及其團隊代表受獎。（圖／業者提供）

元富證券獨家開發的「智能行動選股APP」於本月11日獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品獎」後，26日再獲金彝獎「傑出金融創新獎」殊榮，由元富證券董事長陳俊宏親自出席領獎，對於獲得獎項，他表示，這是對於元富證券在數位金融領域長期耕耘的高度肯定與激勵。

富邦證券法遵暨法務部主管鄭樵卿副總經理榮獲「傑出證券人才獎」，為該獎項自民國85年開辦以來以法遵、法務及洗錢防制專業領域等傑出表現的券商人才獲獎首例。鄭樵卿表示感謝評審的肯定，目前金融機構法遵監理日益強化，法遵法務人員於企業內部須本於法遵法務專業盡職發聲，本次獲獎是對所有券商法遵法務從業人員的一大激勵，也代表法遵及法務人員付出的努力被看見，但獲獎代表的不是過去式，而是承擔更多責任的現在進行式，未來將持續在券商法遵、法務及洗錢防制工作領域中努力，並與同業先進共同推動優化證券商之法令遵循。

▲▼ 第15屆金彝獎。（圖／業者提供）

▲ 富邦證券鄭樵卿（右）為史上首位以法遵專業領域榮獲「金彝獎傑出人才獎」的證券從業人員。（圖／業者提供）

群益金鼎證券獲頒「傑出社會責任獎」，亦為本屆唯一獲得此一獎項的證券公司。 群益金鼎證券總經理賈中道表示，履行企業社會責任是現代企業在邁向永續經營時重要的承諾與使命，更期盼更多的企業能繼續努力，投入企業社會責任活動。

▲▼ 第15屆金彝獎。（圖／業者提供）

▲ 總統府資政吳榮義 （中）頒發傑出社會責任獎，群益證董事長王濬智（左二）、總經理賈中道（右三）及團隊共同領獎。（圖／業者提供）

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