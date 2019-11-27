馬爾他記者揭弊案被炸死　2年後「幕僚長、部長」受調查請辭

▲馬爾他民眾聚集在國會外，抗議記者加莉琪亞（Dalapha Caruana Galizia）的謀殺案，要求總理慕斯凱特（Joseph Muscat）辭職。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

馬爾他（Malta）記者加莉琪亞（Dalapha Caruana Galizia）撰文揭露總理夫人、高官涉入貪腐弊案，2017年10月16日卻遭遇汽車炸彈攻擊身亡。其中一名嫌犯西瑪（Melvin Theuma）上周同意提供關鍵錄音檔，換取豁免權，促使警方再次加緊調查，20日凌晨逮捕知名商人費內克（Yorgen Fenech）。參謀長塞姆布里、旅遊部長米西於25日、26日先後宣布辭職，經濟部長卡爾度納自請停職處分。

▲馬爾他民眾不滿記者加莉琪亞（Dalapha Caruana Galizia）揭露總理夫人與政商勾結弊案，卻被謀殺身亡。（圖／路透）

參謀長塞姆布里（Keith Schembri）於25日接受警方偵訊以後，向總理請辭。旅遊部長米西（Konrad Mizzi）於26日宣布，「基於國家政治發生的特殊整體情況」選擇下台，但「從任何犯罪角度來看，沒有做錯任何事情。」經濟部長卡爾度納（Chris Cardona）也表示，因為被警方要求進一步澄清，自覺「有義務為了國家利益」下台，自請停職處分。據了解，3人都否認做出任何不當行為。

▲馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）向記者證實幕僚長請辭。（圖／路透）

總理慕斯凱特（Joseph Muscat）於26日表示，當務之急是確保國家度過紛亂，「如果我與謀殺案有任何關連，一定會辭職。」BBC報導，他走進國會時，被反對派議員高喊是「黑手黨！」，2名同黨人士差點與對方發生衝突，及時被警衛制伏。此外，國會外面也擠滿抗議人士，要求總理下台。

《衛報》報導，嫌犯西瑪自稱是「中間人」，擁有關於謀殺案的重要錄音檔，上周成功以此當作籌碼，換取總統豁免，此進展促使警方再次加緊調查。涉案商人費內克20日凌晨駕駛私人豪華遊艇離開馬爾他，卻在途中被逮捕。

▲馬爾他民眾聚集在國會外抗議記者加莉琪亞（Dalapha Caruana Galizia）的謀殺案，要求總理慕斯凱特（Joseph Muscat）辭職。（圖／路透）

根據《巴拿馬文件》，芬內克的能源公司Electrogas從政府方面獲得特許權，經營重要發電廠，此外，他的離岸公司「黑色17」（17 Black）會定期付款給幕僚長與旅遊部長共同擁有的空殼公司。

▲馬爾他記者加莉琪亞（Dalapha Caruana Galizia）以數次揭露弊案聞名，卻不幸被殺害。（圖／路透）



記者加莉琪亞曾揭露總理夫人收取回扣的弊案，又撰文披露政商勾結的貪腐內幕，於2017年10月16日遭遇汽車爆炸案，不幸身亡。據了解，目前已有3名嫌犯正在等待審判。但是，警方仍持續調查，希望找出下令的幕後黑手。

《馬爾他時報》（Times of Malta）總編輯格里奇（Herman Grech）指出，對於廣受支持的總理慕斯凱特而言，國內對於此案的抗議聲浪與怒火「不太尋常」，「他以壓倒性勝利贏得連任選舉，他很有魅力，非常受到支持者歡迎，但他的車輛今晚卻被投擲雞蛋。我的意思說，這在馬爾他前所未有，這個國家幾乎不太會發起抗議。」

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