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手機亂傳裸照恐有罪！加州台裔女參議員將提案立法　最高罰1.5萬

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▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲ 未來在加州亂傳裸照恐將開罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台裔美國加州女性參議員張齡玲（Ling Ling Chang）宣布，將推動禁止民眾任意以手機簡訊或網路傳送裸照給他人，預計在2020年1月新會期向參議院提案立法。若法案通過，加州將成為美國繼德州後第二個將亂傳裸照規定為犯罪行為的州。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）2017年的報告顯示，10歲至29歲女性中有多達21%曾在網路上遭受性騷擾，同年齡層曾受騷擾的男性比例則為9%；受害女性中有高達53%曾非自願的收到露骨照片。

《加州環球報》（California Globe）報導，張齡玲與交友軟體Bumble合作，目前正起草這項法案，旨在終結數位性騷擾及裸照帶來的心理傷害，違者最高可處500美金（約新台幣1.5萬元）罰款。

全球用戶高達8000萬的交友APP Bumble執行長赫德（Whitney Wolfe Herd）表示，亂傳裸照的行為是通往更極端的騷擾及虐待的大門，對此不能掉以輕心，亂傳裸照者也應該承擔後果，「在現實生活中違法的行為，在數位世界中也應相同。Bumble將與張議員一起努力，在加州實現這個目標。」

事實上，加州早在2013年就禁止「情色報復」（ Revenge Porn），違者可能被判有期徒刑。參議院255號法案指出，未經允許在網路上發布他人可辨認身分的裸照，意圖造成精神傷害或加以羞辱的行為為犯罪，最高可處6個月徒刑及1000美金（約新台幣3萬元）。

另一方面，共和黨籍的張齡玲是加州首名台灣出生的女性參議員，2018年6月就任。43歲的她在台北出生，在美國長大，畢業於加州大學河濱分校。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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