南韓「土湯匙階級」絕望放棄社會流動　文在寅年輕人支持率狂掉46%

▲ 金在勳居住的考試院房間相當狹窄 。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

許多人受「韓流」影響，對看似光鮮亮麗的南韓文化產生憧憬，但電影《寄生上流》中描寫的貧富差距及階級複製不斷加劇。這樣的社會現況也是住在首爾大學附近考試院的男大生黃賢東（Hwang Hyeon-dong，音譯）不支持現任總統文在寅的原因之一。

南韓「考試院」過去多租給家境不太富裕的學生，以便他們閉關準備國考，如今卻成為黃賢東這類年輕人的居所。他居住的考試院房間附共用衛浴、廚房及白飯吃到飽，每月租金要35萬韓元（約新台幣9078元），大小僅6.6平方公尺（約2坪）。

25歲的黃賢東接受《路透社》訪問時稱自己為「土湯匙」階級，出身低收入戶家庭，幾乎已經放棄社會流動，「如果我夠努力、找到一份好工作，我買得起房子嗎？我能縮小已經如此巨大的差距嗎？」

▲ 考試院房間的浴室緊貼著床，完全沒有空間走動。（圖／路透）

「金湯匙」與「土湯匙」的階級概念存在多年，但近幾年來不斷削弱自由派文在寅的支持率。文在寅2017年喊著社會與經濟正義的口號上任，如今5年任期過去一半，在階級不平等衝擊下首當其衝的年輕人處境卻沒有改善。根據官方數據，文在寅上台後，最高收入階層的收入是最低階層的5.5倍，高出他上任前的4.9倍，貧富差距擴大。

黃賢東目前就讀大學3年級，主修媒體研究。他指出，圍繞前法務部長曹國一家人的特權醜聞打醒像他一樣曾經相信「努力工作會帶來改變」的人。曹國向來譴責權貴，素有「江南左派」之稱。他和擔任大學教授的妻子鄭敬心卻被爆利用權勢讓女兒考進醫學院，導致他上任司法部長僅35天就下台。

對許多辛苦掙扎的年輕人來說，這起醜聞代表父母的財富及地位越高，含金湯匙出生的年輕人地位只會越來越高。人力公司Saramin於9月對3289人進行調查發現，其中3/4受訪者都認為，家世背景是孩子成功的關鍵。

▲ 金在勳就讀慶熙大學，三餐總是吃得很簡單。（圖／路透）

同樣住在考試院的26歲男大生金在勳（Kim Jae-hoon，音譯）在學校附近一家酒吧打工，靠著每月40萬韓元（約新台幣10373元）的薪資支付房租、伙食費和生活費，三餐大多以「杯飯」解決，用白飯加上雞蛋、半顆洋蔥和醬料填飽肚子。他表示，「讓我生氣的是，有些人獲得幫助的方式是不正當的。我可以接受在我不得不工作賺錢時有人在唸書，但他們以不正當的方式獲得幫助，讓我感到憤怒。」

與金在勳一樣棄文在寅而去的低收入年輕選民逐漸增加，人數近來達到高峰。南韓蓋洛普公司民調顯示，文在寅的19歲至29歲選民支持率從2017年6月的90%降到10月的44%，低收入族群支持率2017年年中以來也下降多達44%。當年投給文在寅的黃賢東坦言，「文總統不斷喊著機會平等、公平競爭與正義，但我有一種被背叛的感覺，因為現在的狀況與他的承諾大不相同。」

上周一場透過電視直播的會議上，文在寅坦承他沒有實現承諾，流失年輕選民也證明自己讓他們感到失望。此外，文在寅努力為年輕人創造就業機會、提升社會公平，卻也讓較年長的工作者越來越喘不過氣。青年勞工組織「青年全泰壹」負責人金鐘敏（Kim Jong-min，音譯）指出，文在寅政府及執政黨中有權勢的人自詡為改革派，實際上仍是沒有傾聽低收入階層聲音的老政客。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。