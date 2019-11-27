共諜王立強爆料：中國情報系統干預澳洲政治！　澳警證實展開調查

▲ 王立強自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者陳宛貞／綜合外電報導

自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang，又譯王力強）向澳洲政府投誠，宣稱曾向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元），干涉2020台灣大選。由於他的說法可能包括許多敏感情報，澳洲警方已經對他的爆炸性指控展開調查。

王立強逃往澳洲後向媒體自爆，曾參與香港、台灣及澳洲的秘密滲透行動，且知道中國派駐香港的數名高級軍事情報官員身分。據報他目前和妻子及年幼的兒子持旅遊簽證居住在雪梨，被北京當局指控為一名「失業的騙子和逃犯」。

《法新社》26日報導，澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）宣布，對王立強的說詞展開調查，預計針對他稱中國情報系統試圖干預澳洲政治一事進行訊問。

澳洲警方一名發言人透露，聯邦警察可以證實，他們正在調查近來媒體報導外國勢力干涉澳洲政治的指控，但目前不便透露細節。當地媒體此前爆料，中國政府拉攏一名墨爾本商人，助他當選國會議員。這名商人被指為32歲的華裔豪車經銷商趙波（Bo “Nick” Zhao，音譯），曾是執政黨自由黨成員，3月被發現陳屍在一間汽車旅館房間內。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指出，這些指控「令人深感憂慮及不安」。澳洲安全情報組織（ASIO）則表示，已經注意到王立強的說法，正在積極調查。

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