保守黨持續領先！英民調預測：工黨會損失至少30席

▲英國工黨領袖柯賓。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國大選最新民調出爐，由首相強生（Boris Johnson）領導的保守黨仍大幅領先，在多項民調中都至少領先工黨將近20％。更有外媒根據民調結果預測，保守黨可望在12月12日拿下349席，以48席的領先優勢，繼續保有下議院多數位置。相較於2017年，工黨則可能失去約30席。

民調公司Opinium替《觀察家報》（The Observer）進行的民意調查數據指出，保守黨的支持度約在47％，工黨則在28％，這也是自2017年以來，兩黨支持度差距最大的一次。而《獨立報》（The Independent）委託BMG Research做的民調同樣顯示，保守黨以41％的支持度，領先工黨的28％。

▲英國首相、保守黨領袖強生。（圖／路透）



數據分析公司「數據實踐」（Datapraxis）則透過YouGov的資料進行預測，保守黨預計會以349個席次，領先工黨的213席，保有下議院多數優勢。這項預測與2017年大選相比，保守黨多出了57席，工黨則損失30席。另外值得注意的是，蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）預計會取得49席，保有英國第3大黨的地位。

工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）日前公布工黨宣言，誓言推動激烈改革，並承諾會就脫歐問題進行二次公投。工黨提出的改革措施包含企業改革與國有化，例如將英國電信集團（BT）部分事業國有化，以提供全民免費寬頻。還有水、鐵路與郵務也都由國家接手。另外也維持一貫的「打富」策略，承諾將收入前5％的人加稅。

強生則表示，保守黨會針對所得稅、國民保險和增值稅稅率進行「三重鎖定」，成立30億英鎊（約新台幣1177億元）的「國家人才基金」（National Skills Fund）以留住人力，另外會投入20億英鎊（約新台幣785億元）修補路面不平，還要增加2萬名新的警力，以及5萬名護士，解決人力不足問題。

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