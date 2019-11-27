大陸發行離岸美元債券　連3年募集這次規模達60億

▲大陸在2017和2018年分別發行20、30億的離岸美元債券。

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸在26日開始發行離岸美元債券，這次預估籌集60億美元（約台幣1800億元），創下歷年來離岸美元債券發行金額的最大紀錄，是自2017年來連續第3年發行，再上一次發行已經是2004年。中國財政部指定了13間銀行，包括中國銀行、交通銀行、中國建設銀行等，負責債券的發行及承銷。

離岸美元債券是指發行國家在境外市場發行以美元計價的債券，在到期前照約定的利率支付每期的配息金額，並於債券到期時償還本金，所有金額均以美元支付。

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根據《華爾街日報》報導，本次將發行3年期、5年期、10年期和20年期的美元債券，中國財政部已授權包括中國、亞洲、美國和歐洲銀行在內的13家銀行負責這次美元債券發行。

▲大陸財政部前身為1949年10月1日成立的中央人民政府財政部。（圖／取自中評社）

自2018年10月發行債券以來，全球債券市場大幅上漲，收益率大幅下跌，美國10年期基準收益率從3.2％降至1.79％，因此，大陸可以期望以更低的成本籌集資金，也能幫助改善債券收益率曲線。

紐約麥格理資產管理新興市場債務負責人亞歷克斯·科澤米金（Alex Kozhemiakin）表示，從戰術融資的角度來看，現在是合適時機去獲得一些相對便宜的融資。