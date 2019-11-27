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看到正妹「吹口哨被無視」暴怒！噁男把她「活活勒斃」拖到後座蹂躪

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▲美國26歲男子瑟曼（Donald Thurman）勒斃、性侵伊利諾大學芝加哥分校（UIC）的學生喬治（Ruth George）。（圖／達志影像／美聯社）

▲26歲男子瑟曼勒斃伊利諾大學芝加哥分校（UIC）的學生喬治以後又性侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國26歲男子瑟曼（Donald Thurman）23日凌晨2時在路上看見一名少女，覺得對方非常漂亮，吹口哨想要搭訕，卻被當場無視。他在氣憤之下，竟尾隨並勒斃女孩，將死者拖到車子後座性侵。據了解，受害者是伊利諾大學芝加哥分校（UIC）的學生喬治（Ruth George），與朋友參加大學姐妹會活動以後正要回家，沒想到不幸喪命。

綜合《美聯社》、NBC報導，19歲的喬治與朋友一起參加姐妹會活動，結束以後分頭回家，走到校園停車庫途中，遇見向她吹了幾聲口哨的瑟曼。助理檢察官墨菲（James Murphy）於26日表示，兇手覺得少女很漂亮，想要搭訕、說說話，「但喬治卻不理他，他覺得非常憤怒。」

檢察官墨菲表示，瑟曼一路尾隨來到少女車旁，從背後抓住對方脖子，緊緊掐住，將失去意識的喬治拖到後座性侵，把保險套扔在原地就離開了。家屬23日發現不對勁，立刻通報校方，最後循著手機定位功能找到受害者，但救護人員趕到以後，在現場就宣布喬治已經死亡。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲19歲的喬治被勒斃以後慘被性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

庫克郡（Cook County）法醫稍晚確認，喬治死於窒息，認定此案是他殺。警方調閱監視器畫面，很快就鎖定身穿顯眼白色外套的瑟曼，果然在嫌犯家中找到一模一樣的衣服，車上指紋比對也完全符合。

據了解，嫌犯被捕以後，立即就承認犯行。警察局局長布克（Kevin Booker）於25日表示，瑟曼曾因持槍械搶劫，被判6年有期徒刑，2018年12年獲得假釋，如今殘忍謀殺少女，將面臨一級謀殺與性侵罪名。法官也於26日裁定兇手應被拘留，不得假釋。

Donald Thurman, 26, allegedly tried to talk to Ruth George early Saturday morning, but when she kept walking, he became...

Chicago Tribune 發佈於 2019年11月26日 星期二

據《今日美國》報導，喬治是榮譽學院的成員，同學們紛紛在校園各處綁上黃絲帶，表示哀悼。學院院長阿米里迪斯（Michael Amiridis）表示，她是一名「極有天賦的人體機動學（kinesiology）學生，夢想成為健康專業人士並幫助他人……在這一段艱難的時期，我們的心與慰問都與她的親朋好友同在。」

喬治的家屬發出聲明表示，「我們懷著希望卻非常悲傷，我們對於兇手並不抱持怨恨，但也希望不再有其他女孩受到如此傷害，也希望不再有其他母親經歷這種心痛。」

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