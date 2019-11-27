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深入民主黨陣營　梅蘭妮亞赴巴爾的摩演講遭狂噓

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▲▼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／路透）

▲梅蘭妮亞針對毒品防範發表演說結果引來噓聲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）26日前往巴爾的摩（Baltimore）演講時，遭到台下聽眾大聲噓聲抗議，這也是梅蘭妮亞第一次單獨在公開場合被狂噓。原來總統川普曾稱巴爾的摩是「充滿老鼠的髒亂地方」，而且沒人願意住在那裡。梅蘭妮亞事後也表示，「我們生活在一個民主的地方，每個人都有權發表他們的意見。」

CNN報導指出，梅蘭妮亞受邀在「巴爾的摩青年峰會」（Baltimore Youth Summit）上，針對防範鴉片類毒品發表演說，結果就在主持人邀請梅蘭妮亞上台時，台下立刻傳來歡呼，但也夾雜著非常大聲的噓聲。梅蘭妮亞依舊冷靜地表示，促進青少年對毒品問題的認知是她的首要任務，也謝謝所有在場學生。儘管如此，她結束演講下台後，仍舊有瘋狂噓聲。

川普自今年7月在推特發表攻擊巴爾的摩的言論以來，雙方的關係一直非常緊張。當時川普說，以民主黨籍選民、非裔族群為主的巴爾的摩，是個「充滿老鼠的髒亂地方」，而且沒人願意住在那裡，。此番言論引起強烈反彈，巴爾的摩居民和許多民主黨人士痛批，川普根本就是種族歧視，該市市長楊恩（Bernard Young）更說此發言「讓人完全無法接受」。

梅蘭妮亞在結束演講之後，向CNN發出聲明表示，「我們生活在一個民主的地方，每個人都有權發表他們的意見。」並強調，她仍會致力於教育孩子接觸毒品的風險。另外在11月初時，梅蘭妮亞訪問波士頓一間醫療中心，當時也有許多人在外舉牌抗議川普的移民政策。

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