全球第一家！紐西蘭「陽性精子銀行」捐精者都曾患HIV　正名有效治療：和常人無異

▲許多曾是HIV患者的人，在治療過後都已經能夠和伴侶生出健康小寶寶。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

多年以來，人類免疫缺乏病毒（HIV）和愛滋病（AIDS）患者因恐懼而幾乎遭到他人全面否定，至今仍有許多刻板印象讓患者能難以被社會接受。不過現在紐西蘭開設的全球第一家「HIV陽性精子銀行」要向大眾證明，在經過長年的有效治療，許多多年前被驗出HIV陽性的患者，如今已將體內的病毒消滅殆盡，雖然未完全根除，但已經不再具有傳染性，和一般男性的精子無異。

人類免疫缺乏病毒（HIV）經常和愛滋病（AIDS，後天免疫缺乏症候群）被混為一談，兩者其實有所分別，前者為「病毒」，後者則為感染引發的「症候群」。一般而言，只要正確使用保險套就可大幅降低HIV感染的機率，但足量病毒液體交換，如靜脈注射、輸血、不安全性行為情況下，若其中一方帶原，就極有可能染病；重點在於，HIV潛伏期不一，患者並不會馬上發病，而只有在發病之後，才是愛滋病患者。

過去人們對於一旦被驗出HIV陽性，就等同愛滋的悽慘概念，如今也應該被翻轉；根據英國《衛報》（The Guardian）報導，紐西蘭「陽性精子銀行」（Sperm Positive）創立之初的庫存，是由3個曾是HIV患者的男性所捐出，這3名男性經過長年治療後，已經將體內的HIV降至無法被檢測出的標準，這代表HIV在這3名男性血液內的量已經極低，低到標準檢測方法已經無法驗出。





▲紐西蘭開設全球第一家「陽性精子銀行」，幫助家庭求子外，也向世人宣導正確觀念。（圖／翻攝自pixabay）

儘管醫學界尚未找出根治HIV的方法，不代表現有的治療法無效。事實上，目前的療法已經能夠使患者體內的病毒量降至極低，而且無法傳染給其他人，即使未戴套進行性行為，或是孕婦分娩都不會。

3名捐精者之一的如爾尼爾（Damien Rule-Neal ）表示，自己在1999年被驗出HIV陽性，但在18年前開始一系列治療後，現在已無法驗出體內含有HIV了；然而社會觀感仍舊趕不上醫學進步，他指出，公眾對於HIV患者的認識缺乏正確教育，偏狹錯誤的觀念還在市面上流行，「我有很多和我一樣HIV確診的朋友都已經有小孩了」。

如爾尼爾指出，透過捐精幫助其他人展開生命旅程是一件令人振奮的事，但他同時也想讓世界知道，患者的人生不會因為確診而驟停，生命會繼續下去。

害怕確診後將背負的汙名和生活，會讓人們選擇逃避不求醫，進而害自己沒辦法接受正確的治療和支持。「陽性精子銀行」的設立可以被理解為向世人傳遞一項訊息 ─ 有效治療後康復的患者其實和一般人無異，期盼能夠幫助這樣的族群正名，也能讓至今仍生活在黑暗中的人勇於走出來，一步步回歸正常生活。「陽性精子銀行」也表示，會在一開始就對每個前來求精的人說明背景及理念。