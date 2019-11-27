川普：美國將把「墨西哥販毒集團」列為恐怖組織　打擊毒品與人口走私

▲美國總統川普表示，將把墨西哥販毒集團列為恐怖組織。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普26日表示，基於墨西哥販毒集團從事毒品與人口走私的行為，將要把他們列入恐怖組織名單，「我們每年都因此失去10萬人，某種程度而言，我們必須做些什麼。」據了解，墨國外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）前一天才說，他認為美國不會採取類似行動。

川普接受採訪時表示，美國將要把墨西哥販毒集團列為恐怖組織，「我過去90天一直都在為此努力。你知道這並不容易，必須經過一個程序，而我們進入這個過程的狀況很好。」

▲川普直指墨西哥販毒集團從事毒品與人口走私，藉此賺取無窮財富。（圖／路透）



根據《每日郵報》，川普指出，「我們每年都因為這些來自墨西哥的事情失去10萬人，某種程度而言，我們必須做些什麼。販毒集團擁有無窮無盡的錢，那些都是因毒品與人口走私賺來的錢。」

▲墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）曾說，他認為美國不會採取類似行動。（圖／達志影像／美聯社）



墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）於25日曾透露，他不認為美國會採取上述行動，「因為我們正在一起努力，我不認為他們想讓墨西哥也援引相同的法律原則。」據了解，墨國當局目前尚未對此回應。

根據《路透社》報導，在美國法律中，公民不得支援恐怖組織，否則將會觸法，被指為恐怖份子的組織成員也不可以進入美國國土，否則將被驅逐出境。此外，金融機構也要審視，是否與恐怖組織有任何資金往來，一旦確有其事，需阻斷金流，通報財政部。

美國摩門教「勒巴倫家族」（LeBaron Family）於11月初遭墨西哥毒梟突襲槍殺，造成9名婦孺死亡，悲劇震撼國際，川普也在推特上表示，要協助墨西哥「針對販毒集團發動戰爭，讓他們從地球表面消失。」據了解，先前已有民眾在白宮請願網站提出正式連署，要求把販毒集團視為恐怖組織。

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