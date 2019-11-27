瓦礫堆中逃生！阿爾巴尼亞強震至少23死逾650傷「規模40年來最大」

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震，當局證實至少23人死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外媒報導

東歐國家阿爾巴尼亞（Albania）於26日凌晨3時54分發生規模6.4強震，震源深度僅20公里，是40年以來最大的地震，多棟建築物崩塌，民眾從瓦礫中逃生。當局表示，目前已經至少23人死亡，超過650人受傷。據了解，來自義大利、希臘、蒙特內哥羅等地的搜救團隊將前往協助救災。

▲▼阿爾巴尼亞發生嚴重地震，許多建築物被震垮。（圖／路透）



根據美國地質調查局（USGS），震央央位於港口城市都拉斯（Durres），距離首都地拉那（Tirana）大約36公里。規模6.4的淺層地震導致災情嚴重，許多建築物被震垮、倒塌，學校也紛紛宣布停課。綜合《中央社》、《路透社》報導，警察、消防員與熱心民眾徒手搬開碎石與磚塊，救難人員出動挖土機清除斷垣殘壁、金屬與纜線。

▲救難人員出動挖土機清除斷垣殘壁，搶救災情。（圖／路透）



根據CNN報導，當局已將死亡人數上修至23人，政府發言人富加（Endri Fuga）表示，大約45人從碎石瓦礫中被救出，一整天下來超過650人接受醫療照顧，衛生部指出，部分傷患情況非常危急。他透露，庫爾賓（Kurbin）一名受害者在極度驚慌中，跳下高樓死亡，另一人開車經過列澤（Lezhe）一處嚴重損害的道路時死亡。

據了解，政府不願意透露失蹤人數，但總理拉馬（Edi Rama）表示，「救援人員將會持續耐心地徹底搜救，直到最後。」

▲阿爾巴尼亞拉馬（Edi Rama）表示，搜救團隊將會徹夜救援。（圖／路透）

根據BBC，歐盟布署來自義大利、希臘、羅馬尼亞等地的搜救團隊，科索沃（Kosovo）與蒙特內哥羅（Montenegro）也派出支援小組。歐盟表示，「我們在地震後的艱難時刻與阿爾巴尼亞同在，已經立刻動員支援，協助當地政府。」

根據歐洲─地中海地震中心（EMSC），阿爾巴尼亞強震以後，又發生許多次餘震。鄰國波士尼亞（Bosnia）也於26日早上發生規模5.4地震，所幸目前並未傳出傷亡報告。

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