　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瓦礫堆中逃生！阿爾巴尼亞強震至少23死逾650傷「規模40年來最大」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震，當局證實至少23人死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外媒報導

東歐國家阿爾巴尼亞（Albania）於26日凌晨3時54分發生規模6.4強震，震源深度僅20公里，是40年以來最大的地震，多棟建築物崩塌，民眾從瓦礫中逃生。當局表示，目前已經至少23人死亡，超過650人受傷。據了解，來自義大利、希臘、蒙特內哥羅等地的搜救團隊將前往協助救災。

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

▲▼阿爾巴尼亞發生嚴重地震，許多建築物被震垮。（圖／路透）

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

根據美國地質調查局（USGS），震央央位於港口城市都拉斯（Durres），距離首都地拉那（Tirana）大約36公里。規模6.4的淺層地震導致災情嚴重，許多建築物被震垮、倒塌，學校也紛紛宣布停課。綜合《中央社》、《路透社》報導，警察、消防員與熱心民眾徒手搬開碎石與磚塊，救難人員出動挖土機清除斷垣殘壁、金屬與纜線。

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

▲救難人員出動挖土機清除斷垣殘壁，搶救災情。（圖／路透）

根據CNN報導，當局已將死亡人數上修至23人，政府發言人富加（Endri Fuga）表示，大約45人從碎石瓦礫中被救出，一整天下來超過650人接受醫療照顧，衛生部指出，部分傷患情況非常危急。他透露，庫爾賓（Kurbin）一名受害者在極度驚慌中，跳下高樓死亡，另一人開車經過列澤（Lezhe）一處嚴重損害的道路時死亡。

據了解，政府不願意透露失蹤人數，但總理拉馬（Edi Rama）表示，「救援人員將會持續耐心地徹底搜救，直到最後。」

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

▲阿爾巴尼亞拉馬（Edi Rama）表示，搜救團隊將會徹夜救援。（圖／路透）

根據BBC，歐盟布署來自義大利、希臘、羅馬尼亞等地的搜救團隊，科索沃（Kosovo）與蒙特內哥羅（Montenegro）也派出支援小組。歐盟表示，「我們在地震後的艱難時刻與阿爾巴尼亞同在，已經立刻動員支援，協助當地政府。」

根據歐洲─地中海地震中心（EMSC），阿爾巴尼亞強震以後，又發生許多次餘震。鄰國波士尼亞（Bosnia）也於26日早上發生規模5.4地震，所幸目前並未傳出傷亡報告。

►更新／強震增至20死…阿爾巴尼亞總統向國際求援　波士尼亞也發生5.4地震

►阿爾巴尼亞6.4地震6死325傷！災民驚慌跳樓亡　多間學校停課

►阿爾巴尼亞6.4淺層強震1死140傷　屋垮多人受困

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救9小時」宣告不治
高以翔2天後當兄弟伴郎！送醫8小時…范瑋琪崩潰發文
辣椒集團「7酷刑」逼下海　25宮格直擊人肉煉獄…女見警淚崩：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽1月只餵1餐！小姊妹「吃保麗龍、壁紙果腹」噁臭房間爬滿蠕動小蟲

爭取獨立協商！加泰隆尼亞政黨「壓倒性支持」加入西班牙聯合政府

倫敦Uber「安全漏洞」丟營業許可證　駕駛假冒身分、執照吊銷繼續載客

聖誕市集「藝術冰雕」離奇崩塌解體！　巨大冰塊重擊砸死2歲女童

「總統不是國王！」美聯邦法官：前白宮法律顧問必須出庭作證

《路透》：北京當局在深圳成立「香港危機處理中心」　擬換中聯辦主任

反制伊朗政府「切斷網路」阻示威　美籲停用總統、外長社群媒體帳戶

反制伊朗政府「切斷網路」阻示威　美籲停用總統、外長社群媒體帳戶

樓下鄰曾抱怨「天花板滲謎樣液體」　他開門驚見「3年腐屍」死臥廚房

裝零錢、護唇膏？牛仔褲「謎樣小口袋」真實功能曝光！

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

賈靜雯跨刀拍MV：希望老闆會喜歡！　吳克群嚇到跪下「賣啊捏！」

共諜王立強爆料：中國情報系統干預澳洲政治！　澳警證實展開調查

美小學停車場爆槍擊2人中彈　槍手與警追逐後自盡

父母長期爭吵！12歲女孩心碎跳39樓亡　父母見屍當場痛哭失聲

迴避特別點名香港　教宗方濟各稱「示威很普遍」：想訪問北京

全球第一家！紐西蘭「陽性精子銀行」捐精者都曾患HIV　正名有效治療：和常人無異

瓦礫堆中逃生！阿爾巴尼亞強震至少23死逾650傷「規模40年來最大」

《香港法案》由川普定奪　蓬佩奧：美國人權標準適用全世界

病兒早產只活3小時　媽媽淚捐63天母乳「拯救其他寶寶」

香港泛民派獲壓倒性勝利　美媒揭「北京嚴重誤判原因」：中共相信自己宣傳

美總統彈劾調查新階段「7天後展開」　眾議院司法委員會：川普和律師可以出席

快訊／共諜案向心夫妻「二度遭傳喚」！　目前仍在偵訊中

語音助理也有情緒！Alexa可表現失望和興奮語氣

卓榮泰嗆「煽動李旻蔚參選」　柯文哲酸回：袂生牽拖厝邊

罹癌後再出發！捨銀行鐵飯碗　神力女房仲：「做自己喜歡的事」

阿里巴巴重磅返回港市　謝金河：揭開美中科技新冷戰序幕！

11月CCI調查　國內就業機會指標創9年半新低

高以翔原定明返台出席活動…公關公司：持續聯繫不上

約前男友到現任家聊天！高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　前任慘遭開山刀砍掌噴血

共諜王立強爆料：中國情報系統干預澳洲政治！　澳警證實展開調查

國台辦公布惠台31條成果　去年81台灣人考取律師資格

新竹強風吹落百公斤路牌！　騎士路過「瞬間爆頭」削骨慘死

國際熱門新聞

小姊妹吃保麗龍、壁紙果腹　房間爬滿蟲

即／空域遭闖入　白宮緊急封鎖

韓粉出征AIT臉書！怒嗆：美國不是台灣的爸爸

家人全去世　10歲童種菜過活拒領養

他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」

兒早產只活3小時　媽捐63天母乳

川普：協議處在「最後的陣痛」

阿爾巴尼亞20死　波赫也傳5.4地震

巴紐驚傳劫機　貨艙遭洗劫一空

美媒揭香港泛民派獲勝原因：中共相信自己的宣傳

老公笑看她「被好友包圍硬脫」　妻復仇持槍爆夫後腦勺

伊藤忠商事社員涉間諜　遭陸判3年

BMW突起火！水肥車「屎尿救援」

新科區議員太美　日網封港版綾瀨遙

更多熱門

相關新聞

阿爾巴尼亞6.4強震6死325傷

阿爾巴尼亞6.4強震6死325傷

阿爾巴尼亞26日凌晨3時54分發生規模6.4大地震，至少造成6人死亡、325人受傷，數棟建築物被震毀，民宅、餐廳、配電廠全都遭殃。目前當地已發生數十起餘震，當局強力呼籲災情嚴重地區的人民進行避難，至少3座城市的學校宣布停課，多個地區無電可用。

阿爾巴尼亞6.4淺層強震1死140傷

阿爾巴尼亞6.4淺層強震1死140傷

快訊／09：32東部海域規模4.4地震　最大震度3級

快訊／09：32東部海域規模4.4地震　最大震度3級

即／18:56突搖一下！台南2.9地震　

即／18:56突搖一下！台南2.9地震　

墨西哥南部6.3地震　2鄰國都有感

墨西哥南部6.3地震　2鄰國都有感

關鍵字：

阿爾巴尼亞地震東歐

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

吃剩的湯圓再煮！店家回收廚餘全被拍

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

張艾嘉突給驚喜！李心潔當場淚崩

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面